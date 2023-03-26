Гражданин Эстонии попал в тюрьму за границей: «Я был дураком, когда соглашался на сомнительную работу!»

- Я работал на бетонном заводе в Финляндии, грузил машины. На зарплату не жаловался, но и условия труда похвалить не за что. Я собирался сменить работу. Я мог бы вернуться в Эстонию, но в Финляндии была работа, которую я мог бы получить через два месяца - за это время там возьмут новые объекты и составят планы. Тут мой знакомый сказал, что у него есть один вариант, где можно поработать в черную.