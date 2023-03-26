«Если вам предложат возможность легкого заработка за границей, вам следует хорошенько подумать, прежде чем принимать это предложение», - предупреждает Марко, который, наконец, вернулся на родину в феврале этого года после двух лет заключения. «К сожалению, я был слишком доверчив».
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Гражданин Эстонии попал в тюрьму за границей: «Я был дураком, когда соглашался на сомнительную работу!»
Гражданин Эстонии попал в тюрьму за границей: «Я был дураком, когда соглашался на сомнительную работу!»
- Марко, почему вы хотите поделиться своей историей?
- Может быть, для того, чтобы предупредить: если хотите заработать деньги нелегально, подумайте, прежде чем принять решение. Это может разрушить вашу жизнь.
- Как вы вообще оказались на сомнительной работе?