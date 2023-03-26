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На соревнованиях в Таллинне фехтовальщица была в маске в цветах российского флага

На соревнованиях в Таллинне фехтовальщица была в маске в цветах российского флага
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Фехтовальщик в маске в цветах российского флага (справа). Фото иллюстративное.
Фехтовальщик в маске в цветах российского флага (справа). Фото иллюстративное. Фото: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/SCANPIX

На юношеском турнире по фехтованию Anastassia Cup, проходившем в Таллинне, в соревнованиях среди девочек в возрастной группе до 12 лет приняла участие фехтовальщица в маске в цветах российского флага.

Как сообщается на сайте Эстонского союза фехтования, в организованных фехтовальным клубом Rünnak соревнованиях в возрастной группе до 12 лет приняли участие 15 девочек. На одной из них была маска в цветах российского флага. Эту маску можно было увидеть и на фотографиях, опубликованных в Facebook тренером по фехтованию Хелен Нелис-Наукас.

Postimees Sport не удалось для получения комментария связаться с главным судьей и организатором соревнований Евгением Караваевым.

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