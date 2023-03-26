Утром в воскресенье случайный прохожий заметил на карьере Айду в Ида-Вирумаа лося, который провалился под лед. Спасатели из Кивиыли и Кунда поспешили на помощь и вытащили животное из воды.
ВИДЕО ⟩ Спасатели спасли лося, который провалился под лед
Спасатели спасли лося, который провалился под лед
Спасение большого лося оказалось непростой задачей. Спасатели Кивиыли вызвали на помощь коллег из Кунда, потому что у тех есть специальная доска, похожая на лодку, которую обычно используют для подъема людей из воды. Операция продлилась более двух часов.
«Чтобы сломать лед, требовалось время, лось находился примерно на середине водоема, а толщина льда иногда достигала десяти сантиметров», - сказал спасатель Прийт Пилден. В какой-то момент сами спасатели стали погружаться в воду. Наконец удалось расчистить ото льда путь к берегу и лося начали гнать, пока его ноги не коснулись дна. Затем счастливое животное ускакало восвояси.
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