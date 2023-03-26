Германия обвинила Россию в ядерном запугивании

В Берлине слова Путина назвали «очередной попыткой ядерного запугивания». «Сравнение с совместными ядерными миссиями НАТО вводит в заблуждение и не может служить оправданием шага, объявленного Россией», - подчеркнул представитель МИД Германии.

У ФРГ нет собственного ядерного оружия, но на ее территории в рамках НАТО размещены американские ядерные боеголовки. Одновременно в правительстве Германии напомнили, что Беларусь на международном уровне неоднократно давала обязательство не размещать атомное оружие на своей территории.

Пентагон: нет признаков, что РФ готовится применить ядерное оружие

В свою очередь в администрации США заявили, что Вашингтон продолжит следить за ситуацией. «Мы не видим никаких оснований корректировать размещение собственных ядерных сил, а также никаких признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие. Мы по-прежнему привержены коллективной обороне в рамках альянса НАТО», - сообщили в пресс-службе Пентагона.