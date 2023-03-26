Разморозка ⟩ Как война в Украине открыла старые раны финнов, нанесенные им во время Советско-финской войны

Всё та же Анне Куорсало придумала, а Общество Муолаа осуществило проект под названием Evakkovaellus, или по-русски «Эвакостранствие». Ежегодно (до ковида и войны) в назначенный день члены общества отправлялись пешком и с вещами в трудный путь на несколько километров, дети и внуки эвакуированных пытались буквально пережить и понять: каково это - быть изгнанным из собственного дома, уходить с детьми и тем скарбом, который можешь унести.

Специалисты пишут, что травма эвакуации не переживается одним поколением. С началом войны в Украине эти - не свои, а родительские! - воспоминания ударили с новой силой. «Мой отец родился в 1927 году в Харлу, а дедушка в Суйстамо. Семья моей свекрови родом из Терийоки и местности Каукола Ряйсяла, - рассказала в своем выступлении на рождественском вечере для беженцев из Украины, устроенном Обществом Харлу, писательница Эва Оландт. - Когда в заполненный людьми украинский вокзал упала бомба и огромное количество гражданских людей погибло, мы с мужем вспоминали, как пятилетняя свекровь со своей мамой были в поезде, который бомбили в 1944 году на Элисенваара. Они выжили. Или, когда мы читаем, как грабят и оскверняют украинские дома, мы знаем, что то же самое было, когда моя семья вернулась в свой дом в Карелии в 1941 году. Таким образом, мы очень конкретно сравниваем судьбы наших стран».