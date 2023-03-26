«Бог, оружие и Трамп»: бывший президент США пообещал закончить войну в Украине за 24 часа

Выступая перед тысячами своих сторонников на митинге на аэродроме в Уэйко в Техасе, Трамп назвал расследование в Нью-Йорке по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс нецензурным словом.

«Окружной прокурор Нью-Йорка под эгидой и руководством «департамента несправедливости» в Вашингтоне расследует мое дело, которое не является ни преступлением, ни проступком, ни романом», - сказал он.

Трамп заявил, что вся его личная, финансовая и деловая жизнь была перевернута с ног на голову и препарирована, при этом, по его словам, он - самый невиновный человек в истории Соединенных Штатов.

«Я предотвращу Третью мировую войну»

Говоря о войне России против Украины, Трамп напомнил, что именно во время его президентства начались масштабные поставки вооружений Украине. «Я дал им сотни и сотни ракет Javelin», - сказал он, добавив, что его предшественник Барак Обама направлял Киеву лишь «подушки» - то есть нелетальное снаряжение.

Трамп вновь повторил свой тезис о том, что будь он до сих пор в Белом доме, Путин бы так и не решился атаковать Украину, а сделал это только лишь видя слабость и нерешительность нынешнего американского президента.