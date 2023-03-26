Как Запад пытается ограничить обход санкций против РФ

Анкара остановила транзит санкционных грузов

Главным помощником России в обходе санкций долгое время была Турция, но после принятия Евросоюзом 10-го пакета штрафных мер она остановила транзит санкционных грузов. Правительство в Анкаре никогда не подтверждало свое участие в параллельном импорте, однако влияние Турции в этой торговле нельзя переоценить. По данным американских чиновников, в Россию поставляются санкционные товары на десятки миллионов долларов. После визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Турцию запрет на параллельный импорт начал работать, и в перечень продукции, запрещенной для ввоза в Россию, вошли станки, трубы и сложное оборудование, а также табак, обувь, ковры, мех, одежда, часы и алкогольные напитки.

«До сих пор многие европейские компании продолжают работать в России. Мне кажется, следующий пакет должен сконцентрироваться на препятствовании этому. Визит Си Цзиньпина показал, что Китай готов помогать России избегать санкции, и на фоне диалога о вторичных санкциях у нас уже имеется список стран, помогающих Путину избегать ограничений. Мы должны остановить поток товаров, идущих через эти государства, в Россию», - заявил депутат Европарламента из Латвии Иварс Иябс.

Казахстан ограничит параллельный импорт

После потери турецких партнеров Кремль попытался перенаправить поток товаров в Казахстан. Еще 17 марта агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что российский бизнес в последние недели буквально засыпал казахстанских контрагентов предложениями о совместной работе. Но спустя неделю появилась информация, что с 1 апреля власти Казахстана ограничат параллельный импорт. «Наше правительство неоднократно и очень четко заявляло, что Казахстан не вводит никаких санкций и ограничений в торговле с Россией. Однако он не позволит обходить западные санкции и не станет площадкой для такого обхода», - сказал газете Financial Times неназванный казахстанский чиновник.