Согласно прогнозу погоды сегодня вечером, 26 марта, дожди постепенно сменятся снегопадом, а дорожные условия могут усложниться из-за гололеда.
Предстоящая неделя обещает зимнюю погоду с опасностью гололеда
Синоптики обещают усиление северо-западного ветра, порывами он может достигать 15-18 м/с, местами возможна метель, вырастет опасность гололеда. Снегопад продолжится и утром в понедельник, согласно прогнозам в ближайшие сутки снежный покров может достичь 10 см. Поскольку мокрый снег может вызывать обледенение деревьев и крупные ветки могут ломаться под гнетом льда, участникам движения следует соблюдать осторожность, в том числе, выбирая место для парковки автомобиля.
По словам заместителя руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульга, партнеры города по обслуживанию улиц занимаются профилактикой образования наледи и готовы в условиях переменчивой погоды осуществлять противогололедную обработку и уборку снега на основании циклов обслуживания.
«Просим всех участников дорожного движения выбирать подходящую скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию и запастись терпением, поскольку путь может занять больше времени. С опасностью гололедицы следует считаться также пешеходам и велосипедистам, - отметил Сульг. – Перед тем, как отправляться в путь, следует уточнить информацию, касающуюся состояния дорог и опасности образования гололеда, поскольку согласно прогнозам погодные условия в ближайшие дни будут непростыми».
Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства напоминает, что за очистку многих тротуаров несет ответственность собственник прилегающей к дороге недвижимости, который при необходимости должен осуществлять и противогололедную обработку тротуаров. Для борьбы с гололедом следует использовать гранитную крошку диаметром 2–6 мм (использование золы, песка или хлоридов не допускается).