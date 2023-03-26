Eurostat: в ЕС сокращается поголовье скота

В абсолютных цифрах поголовье свиней государств-членов больше всего сократилось в Германии на 2,4 млн особей или 10 процентов, что составило 33 процента сокращения поголовья свиней всего ЕС. В Дании поголовье свиней сократилось на 1,6 млн, то есть на 12 процентов за годом, то есть на 22 процента по ЕС в целом. В относительном выражении поголовье свиней больше всего сократилось в Болгарии и на Мальте - на 26 процентов, сообщает Eurostat.

Поголовье свиней увеличилось только в Италии (на 330 000 или на 4 процента) и в Швеции (на 50 000 или на 3 процента).