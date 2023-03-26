По данным Eurostat, в ноябре-декабре 2022 года в Эстонии было почти на 13 процентов меньше свиней и примерно на 0,5 процента меньше крупного рогатого скота, чем в то же время годом раньше; в ЕС за год поголовье свиней сократилось на 5 процентов до 134 млн голов, поголовье крупного рогатого скота на 1 процент до 75 млн, поголовье овец на 2 процента до 59 млн, а поголовье коз на 3 процента до 11 млн.
Eurostat: в ЕС сокращается поголовье скота
В абсолютных цифрах поголовье свиней государств-членов больше всего сократилось в Германии на 2,4 млн особей или 10 процентов, что составило 33 процента сокращения поголовья свиней всего ЕС. В Дании поголовье свиней сократилось на 1,6 млн, то есть на 12 процентов за годом, то есть на 22 процента по ЕС в целом. В относительном выражении поголовье свиней больше всего сократилось в Болгарии и на Мальте - на 26 процентов, сообщает Eurostat.
Поголовье свиней увеличилось только в Италии (на 330 000 или на 4 процента) и в Швеции (на 50 000 или на 3 процента).
Поголовье крупного рогатого скота пропорционально больше всего сократилось в Болгарии, где в ноябре-декабре прошлого года было на 5 процентов меньше особей, чем в декабре 2021 года. В абсолютном выражении наибольшее сокращение произошло во Франции, где поголовье крупного рогатого скота сократилось на 340 000 голов, или на 2 процента, что составляет 40 процентов сокращения поголовья крупного рогатого скота в ЕС, и в Италии, где поголовье крупного рогатого скота сократилось на 230 000 голов, или 4 процента. меньше, что составляет 27 процентов от всего показателя ЕС.