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Фото и видео ⟩ США объявили чрезвычайное положение, чтобы помочь пострадавшим от торнадо

rus.postimees.ee
США объявили чрезвычайное положение, чтобы помочь пострадавшим от торнадо
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Ущерб от торнадо в Миссисипи, 25 марта 2023 года.
Ущерб от торнадо в Миссисипи, 25 марта 2023 года. Фото: CHANDAN KHANNA

Белый дом объявил чрезвычайное положение в американском штате Миссисипи, чтобы помочь родственникам погибших в результате торнадо и тем, кто потерял дома и имущество.

Позавчера и вчера в Миссисипи и Алабаме было зафиксировано не менее 11 торнадо. По словам официальных лиц, ураган срывал крыши домов, ломал деревья и почти равнял с землей некоторые жилые районы.

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