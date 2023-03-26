Белый дом объявил чрезвычайное положение в американском штате Миссисипи, чтобы помочь родственникам погибших в результате торнадо и тем, кто потерял дома и имущество.
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Фото и видео ⟩ США объявили чрезвычайное положение, чтобы помочь пострадавшим от торнадо
США объявили чрезвычайное положение, чтобы помочь пострадавшим от торнадо
Позавчера и вчера в Миссисипи и Алабаме было зафиксировано не менее 11 торнадо. По словам официальных лиц, ураган срывал крыши домов, ломал деревья и почти равнял с землей некоторые жилые районы.
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