По всей России начинается новая кампания по набору мужчин для пополнения войск для войны в Украине, сообщает Associated Press.
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Заманивают безработных и студентов ⟩ Россия начинает новую кампанию по набору солдат
Россия начинает новую кампанию по набору солдат
Объявления обещают денежные премии и заманчивые вознаграждения, а вербовщики названивают подходящим под службу мужчинам. Призывные пункты работают с университетами и социальными службами, чтобы привлечь студентов и безработных.