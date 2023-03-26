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Заманивают безработных и студентов ⟩ Россия начинает новую кампанию по набору солдат

Россия начинает новую кампанию по набору солдат
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Молодые люди проходят перед рекламным щитом с изображением военнослужащего и лозунгом «Служить России — это настоящая работа» в Санкт-Петербурге, 29 сентября 2022 года.
Молодые люди проходят перед рекламным щитом с изображением военнослужащего и лозунгом «Служить России — это настоящая работа» в Санкт-Петербурге, 29 сентября 2022 года. Фото: Olga Maltseva

По всей России начинается новая кампания по набору мужчин для пополнения войск для войны в Украине, сообщает Associated Press.

Объявления обещают денежные премии и заманчивые вознаграждения, а вербовщики названивают подходящим под службу мужчинам. Призывные пункты работают с университетами и социальными службами, чтобы привлечь студентов и безработных.

Объявленная в сентябре прошлого года мобилизация 300 000 резервистов, названная частичной мобилизацией, вызвала панику в России, и десятки тысяч мужчин покинули страну.

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