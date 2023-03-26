Президент Кальюлайд собрала в Париже деньги для украинских детей

На эти деньги планируется закупить компьютеры для детей-сирот Житомирской области, чтобы те могли лучше участвовать в школьной работе, так как большая часть уроков по-прежнему проводится в форме дистанционного обучения.

Кальюлайд пишет в Facebook, что целью было собрать 50 000 евро, и эта цель была достигнута с избытком.