В минувший четверг президент Керсти Кальюлайд и депутат Европарламента Урмас Паэт вместе с посольством Эстонии организовали в Париже благотворительный вечер, целью которого был сбор денег для детей Украины.
Президент Кальюлайд собрала в Париже деньги для украинских детей
Президент Кальюлайд собрала в Париже деньги для украинских детей
На эти деньги планируется закупить компьютеры для детей-сирот Житомирской области, чтобы те могли лучше участвовать в школьной работе, так как большая часть уроков по-прежнему проводится в форме дистанционного обучения.
Кальюлайд пишет в Facebook, что целью было собрать 50 000 евро, и эта цель была достигнута с избытком.
«Моя искренняя и безграничная благодарность всем, кто внес свой вклад, каким бы большим он ни был. Каждый может творить добро, и этот вечер прекрасно это показал. Поскольку желающих поддержать было много, мы продолжим сбор пожертвований до следующей пятницы», - пишет Кальюлайд.
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