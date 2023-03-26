Центр управления дорожным движением объявил, что в понедельник вечером и утром в Западной и Северной Эстонии не рекомендуется ездить на автомобиле с летней резиной.
Центр управления дорожным движением не рекомендует в ближайшее время ездить на летней резине
Центр управления дорожным движением не рекомендует в ближайшее время ездить на летней резине
В воскресенье днем основные и второстепенные дороги в Харью и Рапламаа мокрые из-за дождя и мокрого снега. Агентство окружающей среды сообщает, что вечером в Западной и Северной Эстонии дождь перейдет в снег, а опасность скользких дорог увеличится. На северном побережье и на островах усилится северо-восточный ветер с порывами до 15 м/с, также возможен гололед. Сильный снегопад и мокрый снег, начавшиеся вечером, продлятся в Западной и Северной Эстонии до полудня понедельника. Мокрый снег прилипает к дорожному покрытию, деревьям и линиям электропередач.
Центр управления дорожным движением предупреждает о скользких дорогах и просит запастись временим на утренний час пик.
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