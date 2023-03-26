Центр управления дорожным движением не рекомендует в ближайшее время ездить на летней резине

В воскресенье днем ​​основные и второстепенные дороги в Харью и Рапламаа мокрые из-за дождя и мокрого снега. Агентство окружающей среды сообщает, что вечером в Западной и Северной Эстонии дождь перейдет в снег, а опасность скользких дорог увеличится. На северном побережье и на островах усилится северо-восточный ветер с порывами до 15 м/с, также возможен гололед. Сильный снегопад и мокрый снег, начавшиеся вечером, продлятся в Западной и Северной Эстонии до полудня понедельника. Мокрый снег прилипает к дорожному покрытию, деревьям и линиям электропередач.