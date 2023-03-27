Потребители, держитесь? ⟩ Eesti Gaas: снижения цен не обещаем, с такими тоже можно жить

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире член правления Eesti Gaas Рауль Котов.
– С 1 мая Эстония вводит налог на хранение запасов газа. Чем это обусловлено?
– Эстония имеет в Латвии в подземном хранилище 100 млн кубов газа. Это госзапас, содержание которого сопряжено с расходами: 0,4 евро за мегаватт/час. Собранные за счет нового налога средства переводятся в Латвию за хранение газа.
– Как отразится новый налог на счетах потребителя? Плата за резерв составит примерно 0,5% от окончательного счета?
– Да, это так. Так что новый налог составит лишь малую долю от общей цены на газ.
– Сообщается о падении цен на газ на мировом рынке. Как эти процессы отражаются на конечной цене для эстонского потребителя?
– Если цены на газ снижаются, мы тоже продаем его дешевле. В последние две недели цена стабильно держится на уровне 40–45 евро за мегаватт/час. Это ориентир для следующих месяцев. Мы не прогнозируем заметного снижения цен на газ.
– Облегченно вздохнуть населению не получится?
– В сравнении с прошлой зимой цена ниже в два-три раза. По нынешним меркам 40 евро за мегаватт/час – это относительно нормальная цена. Это не уровень двухлетней давности, но с этим уже можно как-то жить.
– СПГ-терминалы переполнены газом. Следующей зимой ситуация станет спокойнее, паники будет меньше?
– Паники однозначно будет меньше, поскольку система уже отлажена и работает. Минувшей зимой не было ни договоров на СПГ, ни кораблей, ни терминалов в достаточном количестве. На этот год у нас есть 10 кораблей: три используются в Клайпеде и семь доставляют СПГ в финский Инкоо. Это один миллиард кубов газа – в два раза больше потребностей всей Эстонии.