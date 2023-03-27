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Потребители, держитесь? ⟩ Eesti Gaas: снижения цен не обещаем, с такими тоже можно жить

Новый налог – малая доля в цене
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Eesti Gaas: снижения цен не обещаем, с такими тоже можно жить
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  • Эстония на 100% независима от российского газа
  • Газ есть и будет! С такими ценами уже можно жить
  • Прибыли Eesti Gaas – норма для энергосектора

С 1 мая Эстония вводит плату на хранение запасов газа. Как отразится новый налог на счетах потребителя? Можно ли ожидать снижения тарифов на газ? Какова ситуация с запасами горючего?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире член правления Eesti Gaas Рауль Котов.

Выдержки из беседы:

– С 1 мая Эстония вводит налог на хранение запасов газа. Чем это обусловлено?

– Эстония имеет в Латвии в подземном хранилище 100 млн кубов газа. Это госзапас, содержание которого сопряжено с расходами: 0,4 евро за мегаватт/час. Собранные за счет нового налога средства переводятся в Латвию за хранение газа.

– Как отразится новый налог на счетах потребителя? Плата за резерв составит примерно 0,5% от окончательного счета?

– Да, это так. Так что новый налог составит лишь малую долю от общей цены на газ.

– Сообщается о падении цен на газ на мировом рынке. Как эти процессы отражаются на конечной цене для эстонского потребителя?

– Если цены на газ снижаются, мы тоже продаем его дешевле. В последние две недели цена стабильно держится на уровне 40–45 евро за мегаватт/час. Это ориентир для следующих месяцев. Мы не прогнозируем заметного снижения цен на газ.

– Облегченно вздохнуть населению не получится?

– В сравнении с прошлой зимой цена ниже в два-три раза. По нынешним меркам 40 евро за мегаватт/час – это относительно нормальная цена. Это не уровень двухлетней давности, но с этим уже можно как-то жить.

– СПГ-терминалы переполнены газом. Следующей зимой ситуация станет спокойнее, паники будет меньше?

– Паники однозначно будет меньше, поскольку система уже отлажена и работает. Минувшей зимой не было ни договоров на СПГ, ни кораблей, ни терминалов в достаточном количестве. На этот год у нас есть 10 кораблей: три используются в Клайпеде и семь доставляют СПГ в финский Инкоо. Это один миллиард кубов газа – в два раза больше потребностей всей Эстонии.

– Большие запасы СПГ окажут давление на цены? Пойдут ли они вниз?

– Как сказать. Достаточное количество газа теоретически способствует тому, чтобы цены были ниже. Однако следует учитывать и то, что Эстония – часть мирового рынка. С нами конкурирует не только Европа, но Китай с Индией. Усиление экономик этих стран приведет к увеличению потребления газа, что станет сигналом к повышению цен.

– Предложит ли Eesti Gaas потребителю более выгодные тарифы, чем были до сих пор?

– Это зависит от потребностей в газе. Поскольку страны Европы сейчас начнут заполнять газом свои хранилища и потребность в нем не сократится, то нельзя и прогнозировать двукратного падения цен. По этой части я не слишком большой оптимист. Eesti Gaas надеется, что цены останутся на нынешнем уровне: больших скачков в сторону падения или повышения больше не будет. Ожидаем стабильных цен и летом, и зимой.

– Что происходит с вашими фиксированными пакетами? Почему осенью вы приостановили заключение таких договоров?

– Сейчас клиенты уже могут заключать договоры с фиксированными тарифами. Цены в нем – на уровне гибкого тарифа. Если клиентам нужна уверенность в завтрашнем дне, они могут зафиксировать цены на один год.

– Стоить ли их фиксировать с учетом всех обстоятельств?

– Год назад мы тоже предлагали фиксированные тарифы. В конце года цены настолько подскочили, что мы перестали подписывать фиксированные договоры, хотя многие клиенты были в этом заинтересованы и остались недовольны. Сейчас газ уже в два раза дешевле, чем в фиксированном пакете, и опять многие клиенты – теперь уже с фиксированными пакетами – недовольны. Советуем им просчитать все варианты, прежде чем заключать договор. Фиксированный пакет следует брать только в том случае, если предложенный тариф удовлетворяет клиента.

– Так какой бы посоветовали пакет как самый выгодный?

– Наш гибкий пакет всегда соответствует рыночным ценам. В фиксированный пакет заложены цены, которые прогнозируются на декабрь-январь: примерно 55 евро за мегаватт/час. Если у клиентов нет спешки, то можно понаблюдать за рынком в мае-июне и потом принимать решение.

– В любом случае Eesti Gaas не будет работать себе в убыток?

– Если работать в убыток, то так недалеко и до банкротства. Без прибыли компания не может существовать.

– Каковы прибыли концерна последних двух лет?

– Деятельность Eesti Gaas простирается от Финляндии до Польши. Объемы продаж составляют примерно один миллиард кубов газа, треть – в Эстонии. Данные о прибылях за 2022 год еще не готовы. В 2021 году наша прибыль составила около 30 миллионов евро. Это нормальная прибыль для энергетического сектора.

– О чем говорят прогнозы на следующую зиму? Утешительны ли они?

– Газ есть. Газ будет! Мы закупаем СПГ с 10 кораблей, у нас есть возможности для хранения газа в Латвии. С этим все в порядке. Согласно прогнозам на предстоящую зиму, цены будут держаться на уровне 50–55 евро за мегаватт/час. Думаю, что в следующем отопительном сезоне будет легче в сравнении с нынешней зимой.

– Какие уроки были вынесены из минувшего отопительного сезона?

– Клиенты научились экономить энергию. Предприятиям стало понятно, что легче всего вести бизнес, когда есть возможность выбирать между разными энергоносителями, используемыми на производстве.

Что касается Eesti Gaas, то хорошо, что мы заранее начали работать с СПГ. Это позволило нам быстро переключиться с поставок «Газпрома» на СПГ.

К тому же зима оказалась теплой, так что и небесная канцелярия нам помогла.

– Эстония теперь полностью независима от российского газа?

– Да, это действительно так. Мы независимы от него на 100%, с апреля минувшего года закупки российского газа прекращены.

– Может ли СПГ иметь российское происхождение?

– В Эстонии – нет! Его нельзя сюда транспортировать. В Эстонию СПГ поступает из Норвегии, США, мы также закупаем топливо у французских компаний.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: новый налог и тарифы на газ – потребители, держитесь? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko
Студия Postimees: новый налог и тарифы на газ – потребители, держитесь? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko Фото: Mihkel Maripuu
  • Чем обусловлено введение нового налога?
  • Как отразится новый налог на счетах потребителя?
  • СПГ-терминалы переполнены газом. Каковы последствия?
  • Можно ли ожидать падения цен на газ?
  • Почему Eesti Gaas отменил фиксированный тариф?
  • Какова ситуация с запасами газа?
  • О чем говорят прогнозы на следующую зиму?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko 

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