Потребители, держитесь? ⟩ Eesti Gaas: снижения цен не обещаем, с такими тоже можно жить

– Большие запасы СПГ окажут давление на цены? Пойдут ли они вниз?

– Как сказать. Достаточное количество газа теоретически способствует тому, чтобы цены были ниже. Однако следует учитывать и то, что Эстония – часть мирового рынка. С нами конкурирует не только Европа, но Китай с Индией. Усиление экономик этих стран приведет к увеличению потребления газа, что станет сигналом к повышению цен.

– Предложит ли Eesti Gaas потребителю более выгодные тарифы, чем были до сих пор?

– Это зависит от потребностей в газе. Поскольку страны Европы сейчас начнут заполнять газом свои хранилища и потребность в нем не сократится, то нельзя и прогнозировать двукратного падения цен. По этой части я не слишком большой оптимист. Eesti Gaas надеется, что цены останутся на нынешнем уровне: больших скачков в сторону падения или повышения больше не будет. Ожидаем стабильных цен и летом, и зимой.

– Что происходит с вашими фиксированными пакетами? Почему осенью вы приостановили заключение таких договоров?

– Сейчас клиенты уже могут заключать договоры с фиксированными тарифами. Цены в нем – на уровне гибкого тарифа. Если клиентам нужна уверенность в завтрашнем дне, они могут зафиксировать цены на один год.

– Стоить ли их фиксировать с учетом всех обстоятельств?