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Студия Postimees: новый налог и тарифы на газ – потребители, держитесь?

Eesti Gaas в эфире в 14:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: новый налог и тарифы на газ – потребители, держитесь?
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С 1 мая Эстония вводит плату на хранение запасов газа. Как отразится новый налог на счетах потребителя? Можно ли ожидать снижения тарифов на газ? Какова ситуация с запасами горючего?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире член правления Eesti Gaas Рауль Котов. Смотрите беседу в студии в 14:00!

  • Чем обусловлено введение нового налога?
  • Как отразится новый налог на счетах потребителя?
  • СПГ-терминалы переполнены газом. Каковы последствия?
  • Можно ли ожидать падения цен на газ?
  • Почему Eesti Gaas отменил фиксированный тариф?
  • Какова ситуация с запасами газа?
  • О чем говорят прогнозы на следующую зиму?
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