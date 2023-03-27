С 1 мая Эстония вводит плату на хранение запасов газа. Как отразится новый налог на счетах потребителя? Можно ли ожидать снижения тарифов на газ? Какова ситуация с запасами горючего?
Студия Postimees: новый налог и тарифы на газ – потребители, держитесь?
Eesti Gaas в эфире в 14:00
Студия Postimees: новый налог и тарифы на газ – потребители, держитесь?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире член правления Eesti Gaas Рауль Котов. Смотрите беседу в студии в 14:00!
- Чем обусловлено введение нового налога?
- Как отразится новый налог на счетах потребителя?
- СПГ-терминалы переполнены газом. Каковы последствия?
- Можно ли ожидать падения цен на газ?
- Почему Eesti Gaas отменил фиксированный тариф?
- Какова ситуация с запасами газа?
- О чем говорят прогнозы на следующую зиму?
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