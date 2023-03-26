Парламентский омбудсмен Финляндии Петри Яаскеляйнен распорядился провести проверку мест содержания под стражей на пароме M/S Baltic Princess и обнаружил ряд нарушений.
В изоляторах на пароме Baltic Princess обнаружены существенные недостатки, подобное может происходить и на других судах
Задержанные на судне люди размещаются в судовых камерах содержания под стражей, а иногда туда доставляются и лица, отбывающие тюремное заключение. При осмотре корабля был обнаружен ряд существенных нарушений, таких как записывание камерами посещения задержанными туалета, иногда снятие с них всей одежды и тот факт, что все сотрудники службы безопасности на борту - мужчины.
Изоляторы на круизных судах не проверялись в прошлом, поэтому можно предположить, что недостатки, обнаруженные на Baltic Princess, не уникальны, а подобные могут быть найдены и в других местах. Директор по коммуникациям Tallink Silja Oy Марика Нёйд сообщила, что после решения омбудсмена парламента единая политика в этой области в настоящее время уточняется.
Среди проверенных протоколов о задержании было обнаружено два случая, когда с задержанного сняли всю одежду. Команда охраны судна объяснила это необходимостью обеспечить безопасность пассажира в случае, например, самоубийства задержанного. Яаскеляйнен раскритиковал это решение и заявил, что ко всем людям нужно относиться с достоинством и давать им возможность носить соответствующую одежду. В свою очередь, Нёйд пояснила, что когда человека, подозреваемого в попытке самоубийства, лишают одежды, ему дают одеяло, чтобы укрыться и согреться.
Ситуация осложнялась еще и тем, что в обоих случаях речь шла о женщинах, но все сотрудники службы безопасности судна - мужчины. В соответствии с постановлением Министерства внутренних дел, раздевающийся человек и охранник должны быть одного пола, если требуется снять больше, чем верхнюю одежду.
Есть камеры, но нет кнопки тревоги
На судне Baltic Princess есть шесть небольших изоляторов для задержанных. В каждой камере есть туалет и камера видеонаблюдения. В ходе процедуры выяснилось, что камеры не позволяют задержанному связаться с теми, кто находится снаружи. «Например, в полицейских центрах задержания обязательным требованием является наличие кнопки тревоги в каждом помещении, где содержатся люди», - сказал Юха Хаапамяки, представитель полиции.
Камеры наблюдения также создавали проблему в защите конфиденциальности, поскольку посещение туалета также записывалось на камеру, сообщил Iltalehti.
Согласно Конвенции о труде в морском судоходстве, нет необходимости иметь на борту дежурных, так как капитан и его помощники имеют право применять необходимые силовые средства для поддержания порядка. На практике на борту каждого рейса находятся пять охранников. В качестве средств применения силы у них есть газовый баллончик, наручники и кнопка тревоги.