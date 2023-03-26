В изоляторах на пароме Baltic Princess обнаружены существенные недостатки, подобное может происходить и на других судах

Задержанные на судне люди размещаются в судовых камерах содержания под стражей, а иногда туда доставляются и лица, отбывающие тюремное заключение. При осмотре корабля был обнаружен ряд существенных нарушений, таких как записывание камерами посещения задержанными туалета, иногда снятие с них всей одежды и тот факт, что все сотрудники службы безопасности на борту - мужчины.

Изоляторы на круизных судах не проверялись в прошлом, поэтому можно предположить, что недостатки, обнаруженные на Baltic Princess, не уникальны, а подобные могут быть найдены и в других местах. Директор по коммуникациям Tallink Silja Oy Марика Нёйд сообщила, что после решения омбудсмена парламента единая политика в этой области в настоящее время уточняется.

Среди проверенных протоколов о задержании было обнаружено два случая, когда с задержанного сняли всю одежду. Команда охраны судна объяснила это необходимостью обеспечить безопасность пассажира в случае, например, самоубийства задержанного. Яаскеляйнен раскритиковал это решение и заявил, что ко всем людям нужно относиться с достоинством и давать им возможность носить соответствующую одежду. В свою очередь, Нёйд пояснила, что когда человека, подозреваемого в попытке самоубийства, лишают одежды, ему дают одеяло, чтобы укрыться и согреться.