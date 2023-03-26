Фото ⟩ Крот пошел купаться

Автор был занят съемкой весеннего половодья, когда у моста через Мустйыги на границе деревень Тсиргумяэ и Сообласе в Валгамаа внезапно случился всплеск. Оказалось, что крот начал плавать от края гравийной дороги, сделал небольшой круг по воде, а затем быстро зарылся обратно в гравий в другом месте.

Крот - это млекопитающее размером с крысу из семейства кротовых. Он приспособлен к жизни под землей, выкапывая норы своими большими передними лапами.

На просторах Интернета встречаются указания на то, что хотя в основном они действуют под землей, кроты также являются хорошими пловцами и, например, переплывают реки.