ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Запрет на автомобили с ДВС: ездили на бензине и будем

Юлия Тавберидзе, дизайнер (Йыхви)

Юлия Тавберидзе. Фото: Денис Антонов

С точки зрения экологии я «за» электромобиль

У меня давно гибридный автомобиль. Я специально с мужем покупала такую машину, чтобы не загрязнять окружающую среду. Это полезно для людей. Цены на топливо растут каждый день, а электричество дешевле. Конечно, надо смотреть, как использовать автомобиль. Если на нем ездить часто и на дальние расстояния, то электромобиль, точно, сэкономит вам деньги. Ну, и с точки зрения экологии, я, конечно, «за».

У нас у всех есть выбор, и мы сами можем решить на чем ездить и как ездить. Смотрите, сколько людей пересели с личного транспорта на общественный. У меня есть такие знакомые, которые отказались от автомобиля, и ходят пешком на работу. Это удобно, потому что в нашем уезде такой транспорт бесплатный.

У меня тетя живет на Чудском озере и ездит на работу в город на бесплатном автобусе. Автомобили, сейчас, теряют смысл имиджа или символа успеха. В городах и во дворах парковки давно стали проблемой, к тому же еще и пробки. Но кому-то удобно с машиной, кому-то автобус подойдет. Я не могу отказаться от личного транспорта.

Александр Солин, художник (Нарва)

Александр Солин. Фото: Денис Антонов

Единственная альтернатива углеводороду и ДВС - водород