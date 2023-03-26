Хотя механизм, отсчитывающий дни до того момента, когда продажи новых машин с ДВС будут запрещены приостановлен, повестка дня не изменилась. С начала 2035 года в ЕС будут выпускаться лишь автомобили с нулевым выбросом СО2. Rus.Postimees выяснил, готовы жители Эстонии пересесть с привычного личного транспорта с ДВС на более дорогой с электродвигателем.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Запрет на автомобили с ДВС: ездили на бензине и будем
Александр Курипка, менеджер (Кохтла-Ярве)
Людей невозможно заставить покупать дорогущие машины
Я поддерживаю запрет на грязные двигатели. Для нашей окружающей среды углеводородное топливо - это самое вредная вещь. Из-за него и глобальное потепление, и загрязнение экологии, а это же снижение иммунитета человека, а значит – болезни.
Конечно, машины на альтернативном двигателе стоят дорого. Я знаю, что обычному человеку купить такой автомобиль очень трудно. Но если планируется вводить запрет на производство обычных автомобилей, значит у него есть план, как сделать электромобили доступными. Иначе вся эта затея не сможет реализоваться из-за дороговизны. Людей заставить покупать дорогущие машины невозможно.
Александр Лебешев, пенсионер (Силламяэ)
Никто не откажется от ДВС - это не выгодно людям
Вы можете назвать хоть какую-то идею, которая была бы невыгодна, но ее приняли люди? Нет такой идеи. Никто не откажется от ДВС, это не выгодно людям. С производством таких двигателей для машин связаны не только экономики стран, но и рабочие места. Миллионы рабочих мест в этом производстве исчезнут. Кто на это пойдет? Капиталист не пойдет. Политик не пойдет. И наш брат, пролетариат, не пойдет. Работу ценят все. Сейчас семья может купить обычную машину, не советское время, но электромашина не по карману. А сейчас без машины как? Вот вам и ответ. Пока ДВС выгоден всем, он будет существовать.
Юлия Тавберидзе, дизайнер (Йыхви)
С точки зрения экологии я «за» электромобиль
У меня давно гибридный автомобиль. Я специально с мужем покупала такую машину, чтобы не загрязнять окружающую среду. Это полезно для людей. Цены на топливо растут каждый день, а электричество дешевле. Конечно, надо смотреть, как использовать автомобиль. Если на нем ездить часто и на дальние расстояния, то электромобиль, точно, сэкономит вам деньги. Ну, и с точки зрения экологии, я, конечно, «за».
У нас у всех есть выбор, и мы сами можем решить на чем ездить и как ездить. Смотрите, сколько людей пересели с личного транспорта на общественный. У меня есть такие знакомые, которые отказались от автомобиля, и ходят пешком на работу. Это удобно, потому что в нашем уезде такой транспорт бесплатный.
У меня тетя живет на Чудском озере и ездит на работу в город на бесплатном автобусе. Автомобили, сейчас, теряют смысл имиджа или символа успеха. В городах и во дворах парковки давно стали проблемой, к тому же еще и пробки. Но кому-то удобно с машиной, кому-то автобус подойдет. Я не могу отказаться от личного транспорта.
Александр Солин, художник (Нарва)
Единственная альтернатива углеводороду и ДВС - водород
Это неприемлемо, ни с точки зрения экологии, ни с точки зрения гражданских свобод. Электромобили работают на литиево-ионных батареях, а это очень опасно для любой экологии. И добыча лития, и переработка его и утилизация - это все очень вредно для природы. О какой же пользе таких двигателей мы говорим?
Теперь о ценах. Электромобили стоят в три раза дороже, плюс обслуживание. Как можно принуждать людей покупать дорогой транспорт? Никак. В городе может общественный транспорт и способен улучшить ситуацию. Уменьшится выхлопные газы, это да. Но делать ставку на все автомобили, я считают, это кампанейщина, как в СССР с кукурузой. Сегодня запрет на ДВС принимается, завтра запрет на автомобили с ДВС отменяется.
Я скажу, что единственная альтернатива углеводороду и двигателю внутреннего сгорания - водород. Водородный двигатель надо внедрять. Если уж делать скачок, то водородный двигатель - это обозримое будущее. Уже реальные разработки есть у шведов.
Вероника Тимофеева, экономист (Таллинн)
Будем покупать только экономичный электромобиль
Я пользуюсь городским общественным автобусом, но когда мы решим покупать автомобиль для семьи, то купим электромобиль. Понятно, что стоимость машины с электродвигателем выше, чем бензиновая или дизельная машина, но зато экономия на заправке большая. Да, растут цены на все, но и зарплаты растут, и всегда есть возможность найти работу по своим запросам. Будем покупать только экономичный электромобиль.
Янек Васин, IT специалист (Мууга)
Мой выбор - мощность и дизель
Мне не нравится общественный транспорт, не нравится малолитражные машины. Сейчас такое время, когда каждый может выбирать. Я буду брать большую, полноприводную машину, потому что чувствовать под собой мощность и проходимость - это круто.
Электродвигатели не могут быть мощными, заправка долгая, и цена очень высокая. Маленькая машинка стоит столько же, как и здоровый мощный RAM. Так что мой выбор - мощность и дизель, а не маленькая машинка, заправляющаяся от электрической розетки.
Елена Кузнецова, домохозяйка (Силламяэ)
Это в идеале, а в реальной жизни - ездили на бензине, и будем
Я слышала, что в 2035 году бензиновые машины продавать не будут, но не верю. Слишком много людей пользуются этими машинами. Все привыкли. А приказами управлять не получится. Для природы это полезно, для нас тоже. Меньше выбросов СО2, меньше нефти и бензина, меньше автомобилей, потому что многие будут пользоваться автобусами и трамваями. Это в идеале, а в реальной жизни - ездили на бензине, и будем.
Комментарий автора
Основная причина приостановления выполнения решения о запрете продажи новых легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году - это отсутствие единомыслия по данному вопросу. Болгария, Германия, Италия и Польша выразили обеспокоенность из-за запрета продаж, который может негативно отразиться на рынке труда. Основной вопрос о том, что станет с сотрудниками автомобилестроительной отрасли, а также рабочими предприятий, производящих продукцию, связанную с двигателями внутреннего сгорания, до сих пор остается открытым.
Разработать в такие короткие сроки программу переобучения с последующим трудоустройством сотней тысяч специалистов по всему Евросоюзу пока не удалось. Причиной таких жестких сроков являются Европейские правила, регулирующие нормы предельно допустимых выбросов CO2. Нормы были согласованы и приняты Европарламентом в рамках «зеленых» планов ЕС «Fit for 55», цель которых - сокращение выбросов парниковых газов в Евросоюзе на 55 процентов к 2030 году.
Несмотря на перенос процедуры ратификации договоренности о запрете на продажи новых легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году политический вектор Евросоюза остается неизменным. Сегодня Еврокомиссия активно ищет оптимальные варианты решения данного вопроса, которые удовлетворят всех стран-членов. Данное решение затронет всех участников единого европейского рынка.
Автомобильный сектор дает до 7% от ВВП ЕС, в котором, так или иначе, задействованы около 15 млн человек. При этом большинство европейских стран готовы отказаться от двигателей внутреннего сгорания и перейти на производство электромобилей.
На авторынке Норвегии, которая не является членом Евросоюза, уже сегодня 80% от всех сделок - это сделки с электромобилями. Осло уже заявило, что готовит полный запрет на новые легковые машины с двигателями внутреннего сгорания в 2025 году. Аналогичные запреты к 2030 году готовы принять члены ЕС Нидерланды, Словения, Дания, Ирландия и Швеция, а также не член ЕС Исландия.
Жителям Эстонии бояться постановления Еврокомиссии о запрете на продажу новых легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году не стоит. Оно вступает в силу только для тех автомобилей, которые на момент наступления 2035 года будут впервые зарегистрированы в регистре транспортного департамента Эстонии. На все ранее приобретенные автомобили этот запрет не распространяется.
Rus.Postimees решил выяснить, как жители нашей страны относятся к инициативе Еврокомиссии относительно запрета продажи автомобилей с ДВС с 2035 года. В опросе участвовали более 30 человек из Нарвы, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Мууга и Таллинна.
Редакция Rus.Postimees просит каждого, кому есть чем поделиться на наших страницах, у кого есть собственная позиция по политическим, социальным, экономическим вопросам, не бояться обращаться к нам. 5308 2701, denis.antonov@postimees.ee