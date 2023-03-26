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Канцлер Минобороны о российском ядерном оружии в Беларуси: попытка сыграть на ядерных страхах Запада

Тийна Лаура Киммель
, журналист
Канцлер Минобороны о российском ядерном оружии в Беларуси: попытка сыграть на ядерных страхах Запада
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Канцлер Министерства обороны Кусти Сальм.
Канцлер Министерства обороны Кусти Сальм. Фото: Sander Ilvest

Президент России Владимир Путин объявил вчера о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. По словам канцлера Министерства обороны Кусти Сальма, Россия пытается лучше контролировать ход войны, играя на ядерных страхах Запада.

«По сути, это не очень большая бомба, так как русские уже много лет имеют ядерное оружие в Калининграде, недалеко от границы НАТО, и демонстрируют его в таком виде», - прокомментировал Сальм Postimees.

Согласно недавнему докладу вашингтонского Института изучения войны (ISW), Путин решил использовать ситуацию, чтобы напугать Киев и его союзников информационной кампанией. По словам Сальма, Путин в первую очередь пытается вызвать на Западе опасения по поводу применения ядерных бомб. «Непосредственных серьезных изменений на поле боя нет, но с другой стороны, в более широком контексте войны в Украине, это явный эскалационный ход, попытка сыграть на ядерных страхах Запада и надежда на то, что в результате Запад наложит на себя некие условия эскалации, - сказал Салм. - Это дает России возможность лучше контролировать ход войны».

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