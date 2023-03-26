Президент России Владимир Путин объявил вчера о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. По словам канцлера Министерства обороны Кусти Сальма, Россия пытается лучше контролировать ход войны, играя на ядерных страхах Запада.
Для подписчиков
Канцлер Минобороны о российском ядерном оружии в Беларуси: попытка сыграть на ядерных страхах Запада
Канцлер Минобороны о российском ядерном оружии в Беларуси: попытка сыграть на ядерных страхах Запада
«По сути, это не очень большая бомба, так как русские уже много лет имеют ядерное оружие в Калининграде, недалеко от границы НАТО, и демонстрируют его в таком виде», - прокомментировал Сальм Postimees.
Ключевые слова