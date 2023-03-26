Канцлер Минобороны о российском ядерном оружии в Беларуси: попытка сыграть на ядерных страхах Запада

«По сути, это не очень большая бомба, так как русские уже много лет имеют ядерное оружие в Калининграде, недалеко от границы НАТО, и демонстрируют его в таком виде», - прокомментировал Сальм Postimees.

Согласно недавнему докладу вашингтонского Института изучения войны (ISW), Путин решил использовать ситуацию, чтобы напугать Киев и его союзников информационной кампанией. По словам Сальма, Путин в первую очередь пытается вызвать на Западе опасения по поводу применения ядерных бомб. «Непосредственных серьезных изменений на поле боя нет, но с другой стороны, в более широком контексте войны в Украине, это явный эскалационный ход, попытка сыграть на ядерных страхах Запада и надежда на то, что в результате Запад наложит на себя некие условия эскалации, - сказал Салм. - Это дает России возможность лучше контролировать ход войны».