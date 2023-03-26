В Тульской области взорвался беспилотник, есть пострадавшие. Что известно

По предварительной версии, причиной взрыва стал беспилотник с боеприпасом, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Агетство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы России пишет, что речь идет об украинском БПЛА Ту-141 «Стриж».

«Украинский БПЛА Ту-141 "Стриж" стал причиной взрыва в городе Киреевске Тульской области. Беспилотник был начинен взрывчаткой», - цитирует агентство своего собеседника.

Ранее, МЧС заявило о том, что взрыв прозвучал в 15:19 по местному времени.

«Двое пострадавших - 2002 года и 2006 года рождения, у них осколочные раны, скорая [помощь] на месте. Есть воронка», - сообщило ведомство. Позже местные власти добавили, что число раненых осколками возросло до трех.

Местные СМИ и телеграм-каналы публикуют фото воронки от взрыва в городе Киреевск. Фото: ЧП ТУЛА

Местные СМИ и телеграм-каналы публикуют кадры из города, на которых видна воронка от взрыва.

По данным телеграм-канала «База», диаметр воронки составляет от 10 до 15 метров, глубина - почти 8 метров.

Сообщается также, что помимо жилых домов были частично разрушены четыре хозяйственных постройки.

Телеграм-канал "ЧП Тула" публикует видео, на котором местные жители рассматривают предполагаемый фрагмент беспилотника. Фото: ЧП ТУЛА