Снег, туман и гололедица: департамент предупреждает о сложных дорожных условиях

Рано утром состояние дорог в разных регионах разное. Дорожное покрытие государственных и основных шоссе мокрое, в Северной Эстонии идет снег и мокрый снег. Температура воздуха и температура у дорожного покрытия минусовые. На юго-востоке страны видимость ограничена туманом.