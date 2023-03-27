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Снег, туман и гололедица: департамент предупреждает о сложных дорожных условиях

BNS
Снег, туман и гололедица: департамент предупреждает о сложных дорожных условиях
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Снегопад.
Снегопад. Фото: Mihkel Maripuu

Как сообщает Транспортный департамент, в понедельник утром на дорогах местами снег.

Рано утром состояние дорог в разных регионах разное. Дорожное покрытие государственных и основных шоссе мокрое, в Северной Эстонии идет снег и мокрый снег. Температура воздуха и температура у дорожного покрытия минусовые. На юго-востоке страны видимость ограничена туманом.

По прогнозу, днем ожидается облачная погода, по многим регионам дожди и мокрый снег. В Западной и Северной Эстонии возможны снег и гололедица.

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