«Нечестные» шведки довели конкурентку до слез

На самом деле, на последнем спринтерском этапе сезона лидировала швейцарка Надин Фендрих, которая опередила Далквист на 12 очков.

Фендрих была близка к выигрышу малого хрустального глобуса, потому что в четвертьфинале Далквист сломала лыжную палку и практически вылетела из полуфинала. Однако руку помощи шведке протянула ее коллега Илар, которая сбавила скорость и пропустила Далквист.

Судьи посчитали поведение Илар неспортивным и дисквалифицировали ее, но Далквист смогла продолжить соревнования. Но Фендрих все же не сумела выйти из полуфинала, а Далквист в итоге заняла четвертое место и малый хрустальный глобус все же присудили ей.

Далквист не согласилась с тем, что шведки повели себя неспортивно. Но ей жаль Фендрих.

«Нужно воспользоваться тем фактом, что у нас лучшая сборная в мире. Я рада, что мне все же удалось обойти в полуфинале Надин. Так что не только красивый жест Моа принес мне победу», — сказала Далквист.

Фендрих не возмутилась напрямую «схемой» шведок, но все же была разочарована.

«Они одна команда. Они работали друг за дружку, а не против. Это был их выбор. Я очень хотела завоевать этот хрустальный глобус. Особенно потому, что вся команда так сильно работала ради меня», — сказала она.

После интервью, данного NRK, финка Кертту Нисканен пришла утешить швейцарку, после чего Фендрих сломалась и заплакала.