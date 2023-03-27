Шведскую лыжницу Маю Далквист назвали в Лахти лучшим спринтером сезона Кубка мира. Но все это произошло благодаря жертве ее коллеги по сборной Моа Иллар.
«Нечестные» шведки довели конкурентку до слез
На самом деле, на последнем спринтерском этапе сезона лидировала швейцарка Надин Фендрих, которая опередила Далквист на 12 очков.
Фендрих была близка к выигрышу малого хрустального глобуса, потому что в четвертьфинале Далквист сломала лыжную палку и практически вылетела из полуфинала. Однако руку помощи шведке протянула ее коллега Илар, которая сбавила скорость и пропустила Далквист.
Судьи посчитали поведение Илар неспортивным и дисквалифицировали ее, но Далквист смогла продолжить соревнования. Но Фендрих все же не сумела выйти из полуфинала, а Далквист в итоге заняла четвертое место и малый хрустальный глобус все же присудили ей.
Далквист не согласилась с тем, что шведки повели себя неспортивно. Но ей жаль Фендрих.
«Нужно воспользоваться тем фактом, что у нас лучшая сборная в мире. Я рада, что мне все же удалось обойти в полуфинале Надин. Так что не только красивый жест Моа принес мне победу», — сказала Далквист.
Фендрих не возмутилась напрямую «схемой» шведок, но все же была разочарована.
«Они одна команда. Они работали друг за дружку, а не против. Это был их выбор. Я очень хотела завоевать этот хрустальный глобус. Особенно потому, что вся команда так сильно работала ради меня», — сказала она.
После интервью, данного NRK, финка Кертту Нисканен пришла утешить швейцарку, после чего Фендрих сломалась и заплакала.
«У шведок сильная команда, а она одна. Я просто немного приободрила ее. Сегодня второе место кажется кисловатым, но завтра будет лучше. Она очень сильная спортсменка», - сказала Нисканен.