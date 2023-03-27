Графики ⟩ В RMK оценили итоговую прибыль в 1,4 миллиарда евро

Показатели превышали данные за 2021 год в семь раз, что увеличило итоговую прибыль компании, включая прибыль от переоценки биологических ресурсов, до 1,4 млрд евро по сравнению с 0,26 млрд евро в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные прошлогоднего экономического отчета RMK.

В прошлом году чистая прибыль RMK увеличилась на 75 процентов до рекордных 138 миллионов евро, выручка от продаж – на 36 процентов до 302 миллионов евро.

Из финансовых отчетов RMK следует, что компания проводит переоценку биологических активов на балансе с 2015 года. В предыдущие годы конечная прибыль от переоценки биологических активов RMK была относительно скромной или даже убыточной при сравнении с предыдущим годом.