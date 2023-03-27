Центр управления лесами (RMK) в прошлом году провел переоценку состоящих на балансе биологических ресурсов.
Графики ⟩ В RMK оценили итоговую прибыль в 1,4 миллиарда евро
Показатели превышали данные за 2021 год в семь раз, что увеличило итоговую прибыль компании, включая прибыль от переоценки биологических ресурсов, до 1,4 млрд евро по сравнению с 0,26 млрд евро в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные прошлогоднего экономического отчета RMK.
В прошлом году чистая прибыль RMK увеличилась на 75 процентов до рекордных 138 миллионов евро, выручка от продаж – на 36 процентов до 302 миллионов евро.
Из финансовых отчетов RMK следует, что компания проводит переоценку биологических активов на балансе с 2015 года. В предыдущие годы конечная прибыль от переоценки биологических активов RMK была относительно скромной или даже убыточной при сравнении с предыдущим годом.
В 2011 году Swedbank получил самую большую чистую прибыль в эстонском бизнесе – 443 миллиона евро. Рекордная чистая прибыль RMK в прошлом году занимает 23-е место за все время. Первые строчки в основном достались показателям прибыли Swedbank-Hansapank и Eesti Energia за разные годы.