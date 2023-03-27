Тохвер: некоторых проблем можно было избежать, если бы совет НКО Slava Ukraini существовал с самого начала

По словам Кристо Тохвера, члена совета занимающейся сбором пожертвований для Украины НКО Slava Ukraini, которая в последние недели оказалась в центре финансового скандала, на этой неделе под руководством Марики Приске будет решено, кто и за какую цену будет проводить финансовый аудит НКО.