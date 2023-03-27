Пн, 27.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Тохвер: некоторых проблем можно было избежать, если бы совет НКО Slava Ukraini существовал с самого начала

Мейнхард Пулк
, журналист
Тохвер: некоторых проблем можно было избежать, если бы совет НКО Slava Ukraini существовал с самого начала
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Слева направо: Кристо Тохвер, Йоханна-Мария Лехтме и Марика Приске.
Слева направо: Кристо Тохвер, Йоханна-Мария Лехтме и Марика Приске. Фото: Taavi Sepp

По словам Кристо Тохвера, члена совета занимающейся сбором пожертвований для Украины НКО Slava Ukraini, которая в последние недели оказалась в центре финансового скандала, на этой неделе под руководством Марики Приске будет решено, кто и за какую цену будет проводить финансовый аудит НКО.

Причиной для проведения аудита НКО Slava Ukraini послужили подозрительные финансовые отчисления, которые - по крайней мере, так считают сами члены НКО - могут быть связаны с недобросовестностью партнерских организаций на территории Украины. До момента получения результатов аудита выплаты этим партнерам со стороны НКО были приостановлены.

Ключевые слова
Наверх