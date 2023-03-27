На встрече министров энергетики Европейского союза 28 марта Эстония намерена поддержать предложение Европейской комиссии о продлении на один год периода ограниченного потребления газа, пишет Rus.ERR.
Эстония выступает за продление ограничения потребления газа в Европе
Эстония выступает за продление ограничения потребления газа в Европе
Нынешний период, в течение которого страны ЕС должны были ограничить потребление газа на 15% для уменьшения влияния России, заканчивается 31 марта.
«Мы поддержим предложение о продлении до 31 марта 2024 года действия постановления, устанавливающего добровольную цель по сокращению потребления газа во всем Европейском союзе и в странах ЕС», – говорится в позиции Эстонии в преддверии встречи министров энергетики ЕС.
Европейская комиссия инициировала добровольное сокращение потребления газа в середине прошлого года, когда Россия начала манипулировать поставками газа в Европу в контексте войны на Украине, в связи с чем все страны ЕС должны были сократить потребление газа на 15%.