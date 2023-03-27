Эстония выступает за продление ограничения потребления газа в Европе

Нынешний период, в течение которого страны ЕС должны были ограничить потребление газа на 15% для уменьшения влияния России, заканчивается 31 марта.

«Мы поддержим предложение о продлении до 31 марта 2024 года действия постановления, устанавливающего добровольную цель по сокращению потребления газа во всем Европейском союзе и в странах ЕС», – говорится в позиции Эстонии в преддверии встречи министров энергетики ЕС.