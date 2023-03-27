Тянак рассказал, какое ралли обязательно стоило бы внести в расписание WRC

На состоявшемся в позапрошлые выходные мексиканском ралли директор WRC Promoter Саймон Ларкин сказал, что в следующем году планируется провести два ралли в Америке. Одно из них в Чили (у страны заключен долгосрочный контракт), что же касается второго, то пока варианты открыты.

Появляется все больше слухов, что второй гонкой может стать ралли США и, как сказал Отть Тянак, этот план нужно обязательно рассмотреть.

«Безусловно, Америка – рынок, на который мы должны выйти. Там мы никогда не ездили, это гигантский рынок. По крайней мере, я бы точно туда отправился», - рассказал наш гонщик в интервью Dirtfishi.

В этом отношении - что ни один из современных гонщиков не участвовал в ралли Кубка мира в США, утверждение Тянака верно. Страна была раньше в календаре WRC, но последний раз в 1988 году.

Выход на США интересует и пилота Hyundai Дани Сордо, но не за счет Мексики.

«Думаю, оба соревнования были бы интересными. Сложно между ними выбирать, поскольку о возможной гонке в США я ничего не знаю», - сказал он.