В этом году управа района Ласнамяэ вновь предлагает подходящие для всех уровней подготовки бесплатные занятия по скандинавской ходьбе в парках Тондираба и Паэ. Все занятия проводятся бесплатно.
Читайте, где можно бесплатно поучиться скандинавской ходьбе
Читайте, где можно бесплатно поучиться скандинавской ходьбе
В парке Тондираба все желающие смогут научиться правильной технике скандинавской ходьбы 2, 9, 16, 23 и 30 апреля, начало в 11.00. Место встречи – на парковке ледового холла Тондираба (ул. Варраку, 14) рядом с тропой здоровья.
Тренировки в парке Паэ пройдут в мае 2, 9, 16, 23 и 30 числа, начало в 11.00 перед зданием районной управы Ласнамяэ (ул. Палласти, 54). Участие и прокат инвентаря бесплатны.
Упражнения будут проходить на открытом воздухе, поэтому участников просят одеваться по погоде. Дополнительную информацию о тренировках можно получить по телефону 645 7702.