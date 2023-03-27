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Читайте, где можно бесплатно поучиться скандинавской ходьбе

rus.postimees.ee
Читайте, где можно бесплатно поучиться скандинавской ходьбе
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Скандинавская ходьба укрепляет здоровье. Иллюстративное фото
Скандинавская ходьба укрепляет здоровье. Иллюстративное фото Фото: Erakogu

В этом году управа района Ласнамяэ вновь предлагает подходящие для всех уровней подготовки бесплатные занятия по скандинавской ходьбе в парках Тондираба и Паэ. Все занятия проводятся бесплатно.

В парке Тондираба все желающие смогут научиться правильной технике скандинавской ходьбы 2, 9, 16, 23 и 30 апреля, начало в 11.00. Место встречи – на парковке ледового холла Тондираба (ул. Варраку, 14) рядом с тропой здоровья.

Тренировки в парке Паэ пройдут в мае 2, 9, 16, 23 и 30 числа, начало в 11.00 перед зданием районной управы Ласнамяэ (ул. Палласти, 54). Участие и прокат инвентаря бесплатны.

Упражнения будут проходить на открытом воздухе, поэтому участников просят одеваться по погоде. Дополнительную информацию о тренировках можно получить по телефону 645 7702.

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