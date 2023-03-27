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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Как война в Украине влияет на европейскую политику: взгляд из Брюсселя Андруса Ансипа

Андрей Кузичкин
, публицист
Как война в Украине влияет на европейскую политику: взгляд из Брюсселя Андруса Ансипа
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Андрей Кузичкин и Андрус Ансип.
Андрей Кузичкин и Андрус Ансип. Фото: Erakogu
  • Больше всех для международной изоляции России сделал Владимир Путин
  • Санкции против России будут действовать до тех пор, пока она не начнет уважать суверенитет Украины
  • Русская культура действительно оказалась под ударом из-за войны

Мы часто слышим рассуждения о том, что война в Украине не имеет никакого отношения к Эстонии. По данным опросов, к такому мнению склоняется около 20% эстонцев и более 60% русскоязычных жителей Эстонии. Однако такая позиция - это, скорее, разновидность «страусиной политики». О том, как война в Украине уже влияет и будет продолжать влиять на жизнь и на политику в Эстонии и во всей Европе, публицист Андрей Кузичкин побеседовал в Брюсселе с депутатом Европарламента Андрусом Апсипом.

Можно спрятать голову в песок и делать вид, что «украинский вопрос» нас не касается. Именно так и проявляется страх человека перед внешними угрозами, на которые мы не готовы ответить. Но нельзя жить с широко закрытыми глазами. То, что война в Украине изменила жизнь в Европе, уже состоявшийся факт. Прямое следствие - приток в Европу миллионов беженцев из Украины, что создает нагрузку на социальную инфраструктуру и влечет существенные финансовые расходы национальных экономик принимающих стран.

Необходимость обуздания агрессии путинского режима вынуждает страны Европы резко увеличить собственные траты на оборону и выделять деньги на вооружение и боеприпасы для Украины. Также Европа оказывает Украине гуманитарную помощь, чтобы защитить население от ужасов и лишений войны.

Косвенные следствия украинских событий для Европы - энергетический кризис, рекордная инфляция, рост цен на потребительском рынке, замедление темпов экономического роста и рост рисков рецессии. И, конечно, сохраняется глобальная угроза ядерной катастрофы, что снимает с повестки дня инвестиции в проекты развития, а заставляет больше заботиться о выживании человечества. Вместо перехода к «зеленой энергетике» Европа вынуждена идти по пути милитаризации экономики.

Как долго продлится такая ситуация на континенте, какие вызовы существуют для европейского единства и какую роль может сыграть Китай в российско-украинской войне - на эти и другие вопросы мне ответил евродепутат от Эстонии Андрус Ансип, по приглашению которого делегация журналистов посетила Брюссель.

- Господин Ансип! Спасибо вам за приглашение в Брюссель! И я прошу ответить на несколько вопросов для читателей Postimees. Будут ли введены новые санкции против России, каково их содержание?

- На сегодняшний день уже принято десять санкционных пакетов, ведется работа над одиннадцатым. Можно предположить, что одиннадцатый пакет тоже не станет последним.

Трудно предсказать, что именно будет в новом санкционном пакете, но, исходя из предыдущих решений, можно предположить, что в список подпадающих под санкции будут добавлены новые имена, а новые меры устранят недостатки предыдущих рестрикций, то есть возможности уклонения от санкций будут устранены. И, конечно же, продолжаются дискуссии о прекращении закупок российского сжиженного природного газа, алмазов и ядерного топлива.

- Как долго продлится санкционная война с Россией? Каковы потери Евросоюза от принятых санкций?

- Я предполагаю, что санкции будут действовать до тех пор, пока Россия не научится уважать суверенитет и территориальную целостность соседних стран. Уверен, что довоенные отношения в некоторых сферах не восстановятся даже после снятия санкций.

До российской агрессии 40% газа и 30% нефти, потребляемых в Евросоюзе, покупались у России, и можно предположить, что Евросоюз больше никогда не попадет в такую ​​зависимость от российских энергоносителей. Европейский союз уже реорганизовал энергетический сектор своей экономики и продолжает эту реорганизацию.

Этот процесс необратим. Конечно, реорганизация дорого обошлась Европейскому союзу, но Европа знает, что свобода не бесплатна. Европейская поддержка Украины и санкции против России эффективны и будут продолжены.

- Поддерживаете ли вы инициативу Сейма Литвы объявить о полной международной изоляции России?

- Владимир Путин внес самый большой вклад в изоляцию России. Под его руководством Россия оказалась в таком международном статусе презираемого изгоя, в каком еще никогда не была. Ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом, еще больше усугубляет изоляцию России.

Даже во времена сталинских репрессий на Западе были интеллектуалы, которые, очевидно, по недостатку информации идеализировали жизнь в Советском Союзе. Сегодня информация распространяется быстро, и поэтому сведения о зверствах войны и военных преступлениях, совершаемых российскими агрессорами в Украине, беспрепятственно доходят до каждого дома.

После Второй мировой войны потребовалось несколько десятилетий, прежде чем в Западной Европе снова стали читать Гете и Шиллера. Хотя композитора Вагнера до сих пор презирают в некоторых странах из-за его симпатии к Гитлеру. Чтение Гете и Шиллера не было запрещено законом, это была стихийная реакция людей на совершенные немцами преступления.

Достоевский и Чайковский никоим образом не виновны в преступлениях Путина против человечества, но они неизбежно пострадают, как и многие невинные жертвы войны. Россия уже в изоляции. Вина за это лежит на Путине. Изоляция углубляется, и, в первую очередь, от нее страдает русский народ. Но такова правда жизни.

- Венгрия часто блокирует общеевропейские инициативы, занимает особую позицию в отношении войны в Украине. Не ставит ли это под вопрос целесообразность принципа консенсуса при принятии решений Евросоюзом?

- В институтах Евросоюза подавляющее большинство решений принимается по принципу квалифицированного большинства. Решения, требующие единогласия, в основном касаются внешней политики и политики безопасности. Европейский союз не должен мириться с ситуацией, когда одно государство-член парализует весь ЕС.

Я считаю, что мы не должны позволять Венгрии диктовать, насколько далеко мы можем зайти в санкциях. Однако некоторые государства-члены считают единогласие настолько важным при решении вопросов, касающихся внешней политики и политики безопасности, что они, вероятно, не станут отменять правило консенсуса.

- Изменится ли позиция ЕС в отношении Китая после визита Си Цзиньпина в Москву? Как вы оцениваете результаты этого визита?

- Совокупная экономика двух относительно небольших европейских стран, Нидерландов и Бельгии, не уступает экономике России. ВВП России в десять раз меньше ВВП Китая и в тринадцать раз меньше ВВП США. Поэтому по размеру экономики Россия - мелкий игрок по сравнению с великими державами мира. Россия влияет на мировую экономику только в узкой нише, т.е. продажей природных ресурсов.

После Крыма, Грузии и Сирии китайские генералы считали Путина великим стратегом. Однако многие в Китае, вероятно, были шокированы нехваткой вооружений у России и просчетами Путина в отношении Украины. Пока что китайский президент с уважением относится к своему российскому коллеге, но повода уважать его уже нет.

Судя по всему, в результате визита Китай начнет покупать еще больше российского леса, нефти и газа, а Китай, вероятно, начнет продавать в Россию еще больше электроники. Возможно, будет построен и трубопровод из России в Китай. Зависимость России от Китая очень высока и она растет.

Считается, что Китай потребует большей политической лояльности от России, ставшей экономически зависимой. Россия отрезала себя от Европы и Америки, становится вассальным государством Китая. Похоже, Россия уже сдалась Китаю.

Рынок Евросоюза и Северной Америки является для Китая ключевым, и можно предположить, что пока Китай не поставит России летальное оружие, существенных изменений в и без того напряженных отношениях между Западом и Китаем не произойдет. Визит председателя КНР в Россию не сильно повлияет на эти отношения.

- Спасибо за ответы, господин Ансип!

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