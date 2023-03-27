ИНТЕРВЬЮ ⟩ Как война в Украине влияет на европейскую политику: взгляд из Брюсселя Андруса Ансипа

- В институтах Евросоюза подавляющее большинство решений принимается по принципу квалифицированного большинства. Решения, требующие единогласия, в основном касаются внешней политики и политики безопасности. Европейский союз не должен мириться с ситуацией, когда одно государство-член парализует весь ЕС.
Я считаю, что мы не должны позволять Венгрии диктовать, насколько далеко мы можем зайти в санкциях. Однако некоторые государства-члены считают единогласие настолько важным при решении вопросов, касающихся внешней политики и политики безопасности, что они, вероятно, не станут отменять правило консенсуса.
- Изменится ли позиция ЕС в отношении Китая после визита Си Цзиньпина в Москву? Как вы оцениваете результаты этого визита?
- Совокупная экономика двух относительно небольших европейских стран, Нидерландов и Бельгии, не уступает экономике России. ВВП России в десять раз меньше ВВП Китая и в тринадцать раз меньше ВВП США. Поэтому по размеру экономики Россия - мелкий игрок по сравнению с великими державами мира. Россия влияет на мировую экономику только в узкой нише, т.е. продажей природных ресурсов.
После Крыма, Грузии и Сирии китайские генералы считали Путина великим стратегом. Однако многие в Китае, вероятно, были шокированы нехваткой вооружений у России и просчетами Путина в отношении Украины. Пока что китайский президент с уважением относится к своему российскому коллеге, но повода уважать его уже нет.
Судя по всему, в результате визита Китай начнет покупать еще больше российского леса, нефти и газа, а Китай, вероятно, начнет продавать в Россию еще больше электроники. Возможно, будет построен и трубопровод из России в Китай. Зависимость России от Китая очень высока и она растет.
Считается, что Китай потребует большей политической лояльности от России, ставшей экономически зависимой. Россия отрезала себя от Европы и Америки, становится вассальным государством Китая. Похоже, Россия уже сдалась Китаю.
Рынок Евросоюза и Северной Америки является для Китая ключевым, и можно предположить, что пока Китай не поставит России летальное оружие, существенных изменений в и без того напряженных отношениях между Западом и Китаем не произойдет. Визит председателя КНР в Россию не сильно повлияет на эти отношения.
- Спасибо за ответы, господин Ансип!