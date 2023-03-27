ИНТЕРВЬЮ ⟩ Как война в Украине влияет на европейскую политику: взгляд из Брюсселя Андруса Ансипа

- Господин Ансип! Спасибо вам за приглашение в Брюссель! И я прошу ответить на несколько вопросов для читателей Postimees. Будут ли введены новые санкции против России, каково их содержание?

- На сегодняшний день уже принято десять санкционных пакетов, ведется работа над одиннадцатым. Можно предположить, что одиннадцатый пакет тоже не станет последним.

Трудно предсказать, что именно будет в новом санкционном пакете, но, исходя из предыдущих решений, можно предположить, что в список подпадающих под санкции будут добавлены новые имена, а новые меры устранят недостатки предыдущих рестрикций, то есть возможности уклонения от санкций будут устранены. И, конечно же, продолжаются дискуссии о прекращении закупок российского сжиженного природного газа, алмазов и ядерного топлива.

- Как долго продлится санкционная война с Россией? Каковы потери Евросоюза от принятых санкций?

- Я предполагаю, что санкции будут действовать до тех пор, пока Россия не научится уважать суверенитет и территориальную целостность соседних стран. Уверен, что довоенные отношения в некоторых сферах не восстановятся даже после снятия санкций.

До российской агрессии 40% газа и 30% нефти, потребляемых в Евросоюзе, покупались у России, и можно предположить, что Евросоюз больше никогда не попадет в такую ​​зависимость от российских энергоносителей. Европейский союз уже реорганизовал энергетический сектор своей экономики и продолжает эту реорганизацию.