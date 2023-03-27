21 марта в Эстонском музее природы открывается выставка «Иллар Муул – древесный человек», которая рассказывает о жизни и научной деятельности выдающегося исследователя белок-летяг и вирусолога Иллара Муула (1938–2020). Муул, работы которого высоко целились в научном мире, малоизвестен широкой публике на родине.
Эстонский музей природы познакомит с работами исследователя белок-летяг Иллара Муула
«Иллар Муул, несомненно, был выдающимся ученым в своей области. Будучи военным беженцем, он ребенком вместе с семьей покинул Эстонию, вырос и получил образование в США. Так Муул, эстонец с сааремааскими корнями, остался на родине относительно неизвестным. Наша выставка – дань почтения Иллару Муулу и возможность представить его работу в Эстонии», – рассказала куратор выставки Лейда Оясоо.
Директор Эстонского музея природы Хейди Йыкс подчеркнула, что эта выставка стала возможной благодаря помощи посла Эстонии в Швеции Тоомаса Лукка. «Иллар Муул провел последние годы жизни в Канаде. Тоомас Лукк, который ранее являлся послом Эстонии в Канаде, помог передать наследие ученого нашему музею», – сказала Йыкс.
На выставке можно увидеть более 20 сделанных Илларом Муулом рисунков разных видов белок-летяг, в том числе и обыкновенной летяги, которая является животным 2023 года. Также на выставке представлено более 20 фотографий, запечатлевших жизнь и работу ученого.
Выставка, размещенная в лестничной галерее, будет открыта в Эстонском музее природы до конца августа.