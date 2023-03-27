Эстонский музей природы познакомит с работами исследователя белок-летяг Иллара Муула

«Иллар Муул, несомненно, был выдающимся ученым в своей области. Будучи военным беженцем, он ребенком вместе с семьей покинул Эстонию, вырос и получил образование в США. Так Муул, эстонец с сааремааскими корнями, остался на родине относительно неизвестным. Наша выставка – дань почтения Иллару Муулу и возможность представить его работу в Эстонии», – рассказала куратор выставки Лейда Оясоо.

Иллар Муул. Фото: Сийм Лоог/Эстонский музей природы

Директор Эстонского музея природы Хейди Йыкс подчеркнула, что эта выставка стала возможной благодаря помощи посла Эстонии в Швеции Тоомаса Лукка. «Иллар Муул провел последние годы жизни в Канаде. Тоомас Лукк, который ранее являлся послом Эстонии в Канаде, помог передать наследие ученого нашему музею», – сказала Йыкс.

На выставке можно увидеть более 20 сделанных Илларом Муулом рисунков разных видов белок-летяг, в том числе и обыкновенной летяги, которая является животным 2023 года. Также на выставке представлено более 20 фотографий, запечатлевших жизнь и работу ученого.

Белка-летяга, рисунок Иллара Муула. Фото: Сийм Лоог/Эстонский музей природы