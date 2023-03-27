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При взрыве газового баллона погибли три овцы и пострадали два человека

BNS
При взрыве газового баллона погибли три овцы и пострадали два человека
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Овцы. Снимок иллюстративный.
Овцы. Снимок иллюстративный. Фото: Marko Saarm

В субботу ночью в волости Мярьямаа в Рапламаа в результате взрыва газового баллона погибли три овцы и пострадали два человека.

В 00:54 в центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Сипа волости Мярьямаа горит хлев, в нескольких метрах от которого расположено другое деревянное строение. Спасатели приступили к локализации пожара и защите соседнего здания.

Во время работ по тушению в хлеву взорвался газовый баллон. Работы продолжались всю ночью и пожар окончательно потушили к 11:14. В результате пожара погибли три овцы, а один человек получил ожоги при попытке вынести имущество из здания. Второго пострадавшего скорая помощь осмотрела на месте.

Хлев полностью сгорел. Удалось спасти часть сарая с дровами. Работами по тушению пожара занимались профессиональные спасатели из Мярьямаа, Рапла и Ристи и добровольцы из Лаукна.

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