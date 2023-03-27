Истребители НАТО за неделю шесть раз сопроводили российские самолеты

20 марта истребители НАТО вылетели для идентификации и сопровождения российского пассажирского самолета Ту-134, летевшего из Калининградской области в Россию. В то же время, 21 марта истребители НАТО совершили полет для идентификации двух российских самолетов, летевших из Калининграда в международном воздушном пространстве. Первый самолет идентифицировать не удалось, а второй оказался истребителем Су-30СМ.

В тот же день воздушная полиция НАТО вылетела на идентификацию российского истребителя Су-30СМ, который летел в международном воздушном пространстве из Калининградской области и вернулся обратно.

22 марта истребители НАТО сопровождали два истребителя Су-27, летевших в международном воздушном пространстве из Калининградской области и обратно, а 25 марта - самолет Ил-76, летевший с материковой части России в Калининград.

26 марта с материковой части России в Калининградскую область был сопровожден штурмовик Ил-20.

Многие из сопровождаемых самолетов летели без плана полета, некоторые из них не поддерживали радиоконтакт с центром управления воздушным движением, а некоторые летели без включенного транспондера.