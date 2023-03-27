Госсуд не удовлетворил требование Калле Грюнталя об отмене итогов э-голосования

По оценке Госсуда, оснований для отмены решения республиканской избирательной комиссии нет. «Также коллегия не констатировала на основании жалобы нарушение закона, которое давало бы основания для признания недействительным в стране результатов электронного голосования», - сообщил Госсуд.

Седьмого марта выступивший в качестве наблюдателя и кандидата в депутаты Калле Грюнталь подал жалобу в республиканскую избирательную комиссию о признании результатов электронного голосования незаконными.

По словам Грюнталя, он обнаружил, что при отображении данных на веб-сайте государственной избирательной службы www.valimised.ee. четыре избирателя были добавлены уже после окончания электронного голосования. «Нет никаких разумных объяснений, почему через 45 минут после окончания голосования выросло количество его участников – это свидетельствует о том, что электронному голосованию нельзя доверять», – отметил Грюнталь.

Он добавил, что количество людей, проголосовавших электронным способом четвертого марта в 18:35, на домашней странице выборов указано как 299 380. «Если на тот же момент кликнуть рубрику статистики проголосовавших электронным способом, то появится цифра 240 105. Таким образом, разница в количестве людей, проголосовавших в одно и то же время, составила 59 275 человек», – написал Грюнталь.