В понедельник Государственный суд не удовлетворил жалобу наблюдателя за выборами в Рийгикогу Калле Грюнталя с требованием аннулировать результаты электронных выборов и оставил в силе решение республиканской избирательной комиссии.
Госсуд не удовлетворил требование Калле Грюнталя об отмене итогов э-голосования
По оценке Госсуда, оснований для отмены решения республиканской избирательной комиссии нет. «Также коллегия не констатировала на основании жалобы нарушение закона, которое давало бы основания для признания недействительным в стране результатов электронного голосования», - сообщил Госсуд.
Седьмого марта выступивший в качестве наблюдателя и кандидата в депутаты Калле Грюнталь подал жалобу в республиканскую избирательную комиссию о признании результатов электронного голосования незаконными.
По словам Грюнталя, он обнаружил, что при отображении данных на веб-сайте государственной избирательной службы www.valimised.ee. четыре избирателя были добавлены уже после окончания электронного голосования. «Нет никаких разумных объяснений, почему через 45 минут после окончания голосования выросло количество его участников – это свидетельствует о том, что электронному голосованию нельзя доверять», – отметил Грюнталь.
Он добавил, что количество людей, проголосовавших электронным способом четвертого марта в 18:35, на домашней странице выборов указано как 299 380. «Если на тот же момент кликнуть рубрику статистики проголосовавших электронным способом, то появится цифра 240 105. Таким образом, разница в количестве людей, проголосовавших в одно и то же время, составила 59 275 человек», – написал Грюнталь.
По словам Грюнталя, на получение результатов электронного голосования ушло три часа 21 минута. Он задался вопросом, на что были потрачены эти три часа? «Данные электронного голосования могут быть изменены только при голосовании на избирательном участке с измененным голосом, то есть часть данных электронного голосования необходимо удалить, потому что они больше не должны учитываться при подсчете результатов электронного голосования», – добавил Грюнталь.
В своей жалобе Грюнталь также упомянул об обновлении программного обеспечения компьютеров избирательных участков во время выборов. «Неясно, существуют ли единые правила поведения на избирательных участках в отношении включения и выключения компьютеров и хранения их на ночь, или же это вопрос самодеятельности или нарушения закона организаторами выборов на избирательных участках. Любое обновление программного обеспечения в период выборов опасно, потому что нет гарантии, что между уже существующими и новыми данными будет соответствие», – заявил Гюнталь.
Республиканская избирательная комиссия отклонила жалобу Калле Грюнталя и 13 марта. Избирательная комиссия установила тогда, что фактическое количество избирателей определяется на основании подсчета голосов и протоколов, а публикация на сайте выборов статистики предварительных результатов выборов и статистики участия, в том числе отображение неверных или недостоверных данных, не влияет на действительность голоса.
«Отображение неточных данных на сайте не может означать, что голоса, отданные избирателями в электронном виде, должны быть признаны недействительными», – написала в своем решении республиканская избирательная комиссия. Грюнталь обжаловал в Госсуде решение республиканской избирательной комиссии.