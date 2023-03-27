Председатель Госсуда: мы снизили планку и погрязли в проблемах

Председатель Госсуда отметил, что против (законопроекта - прим.ред.) выступил не только университет, но и Министерство образования и науки. «Если на юридическом факультете будут готовы к разговору, мы только за. Хочется надеяться, что новая коалиция не оставит вопрос юридического образования, а будет готова копнуть глубже и найти решения. Для этого мы могли бы попытаться сотрудничать», - написал Кыве Тупай.
Министерство юстиции отправило законопроект на круг согласования
Министерство юстиции направило на согласование законопроект о введении государственного экзамена юриста. Экзамен обязателен к сдаче для представителя в суде, не являющегося юристом. Проект также предусматривает повышение требований к степени образования для должности банкротных управляющих и судебных приставов с бакалавра до магистра права.
Помимо этого, в законопроекте указано, что в будущем экзамен юриста будет обязательным также для желающих работать адвокатом, прокурором, судьей, помощником судьи, нотариусом, судебным приставом или банкротным управляющим. Однако новое требование не затронет существующие виды представительства - например, сотрудников или должностных лиц, представляющих своего работодателя в суде.
Для введения требования о сдаче экзамена юриста проект предусматривает переходный период сроком в три года. В соответствии с принципом правовой определенности, тем, кто приступил к работе в суде на формально определенных должностях в сфере права до окончания переходного периода, не нужно будет сдавать экзамен юриста, даже если они перейдут с одной должности на другую или сделают перерыв в работе уже после переходного периода. Государственный экзамен юриста будет заключаться в решении казусов и проводиться на эстонском языке.
Министерство внутренних дел и Министерство финансов не согласовали проект. Канцлер права Юлле Мадизе сказала, что проект не решит проблему качества юридического образования, а приведет к пустой трате ресурсов.