Пн, 27.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Председатель Госсуда: мы снизили планку и погрязли в проблемах

Лоора-Элизабет Ломп
Председатель Госсуда: мы снизили планку и погрязли в проблемах
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Председатель Госсуда Виллу Кыве.
Председатель Госсуда Виллу Кыве. Фото: Margus Ansu
  • Преподаватель конституционного права: дорогостоящий экзамен не решит проблему
  • Министерство внутренних дел и Министерство финансов не согласовали законопроект

Самой большой проблемой университета является кадровая политика, говорит председатель Государственного суда Виллу Кыве в видео, появившемся несколько дней назад на странице журнала Juura в социальных сетях. Фраза была сказана перед началом дебатов между кандидатами на пост ректора Тартуского университета. В этом видео, среди прочего, Кыве также говорит о необходимости введения для юристов единого государственного экзамена.

Законопроект Министерства юстиции о введении экзамена юриста не был согласован уже несколькими министерствами. 

«Следует начать с того, какова цель этого образования: чего мы ожидаем от юридического образования? - спрашивает Кыве в видеоролике, опубликованном семь месяцев назад. - На протяжении веков юридическое образование являлось элитным образованием. Те, кто его получал, наделялись определенным статусом. Оно гарантировало работу, доход, для таких гарантий были и предпосылки. Теперь мы снизили планку и погрязли в проблемах».

По его словам, сейчас добиваются того, чтобы как можно больше людей могли учиться в Эстонии задешево и чтобы слишком как можно меньше студентов были отчислены из университетов (за неуспеваемость - прим.ред.).

«Все это приводит нас к тому, что, как показывают результаты, уровень образования снизился. Это проблема не только Эстонии, но и всего мира, - подчеркнул Кыве. - Во всем мире идет девальвация образования, стремление вывести его в массы, что, конечно, с одной стороны, понятно. Широко распространено нежелание или же неспособность сказать, что это по силам не каждому. Я видел людей, которые недоумевали, как они доучились до второго курса. Эта планка действительно была снижена».

Самой большой проблемой Кыве считает кадровую политику: «Преподают люди с улицы! "Давай, научи чему-нибудь - ты ведь из адвокатского бюро, а ты судья...". Дошло до того, что уже ищут по принципу лишь бы найти хоть кого-нибудь. К тому же в университетах нет систематического управления учебными программами».

Подготовка одного преподавателя - это десятилетний процесс, но, по словам Кыве, в настоящее время этим не занимаются, к тому же нет никакого мотивационного пакета для молодых людей. «Мы хотим, чтобы преподавали светлые умы, а не те, кого мы даже в роли учащихся не хотели бы видеть. Это замкнутый круг, как в нашем случае, так и в случае IT, например. Увеличение финансирования не решит эту проблему», - считает Кыве.

По его словам, в спорах о юридическом образовании существуют разные мнения. «Мы не можем опускать планку так низко, чтобы назначать на должности людей, прошедших несколько юридических курсов. Я немного разочарован Тартуским университетом. Я приложил столько усилий к тому, чтобы в университете сами признали, что дело неладно. Но, кажется, они не способны этого сделать», - заявил председатель.

Тема для совместного обсуждения

Преподаватель конституционного права Тартуского университета Палома Крыыт Тупай прокомментировала заявление Кыве в социальных сетях. «Молодец Виллу! Поскольку речь идет непосредственно и обо мне, ведь я являюсь частью педагогического коллектива университета, позволю себе ответить, что согласиться можно почти со всем, что говорит председатель Государственного суда. Но почему вы сделали вывод, будто (Тартуский) университет не признает существования проблемы? Неужели дело исключительно в том, что юрфак не поддержал предложение Госсуда о решении проблемы начальной подготовки путем создания дополнительного, ресурсоемкого (и дорогостоящего для студентов) экзамена, который не будет иметь никакой связи с пришедшим в упадок образованием?» - написала Тупай.

Она добавила, что печально видеть, как Госсуд сделал козлом отпущения юридический факультет Тартуского университета, хотя сами судьи Госсуда являются там лекторами. «Я верю, что если бы мы объединили усилия и попытались привлечь внимание к проблемам юридического образования как на общественном, так и на политическом уровне, наш голос звучал бы сильнее и убедительнее, чем сейчас», - считает Тупай.

Кыве, в свою очередь, ответил Тупай, что из его двухчасового интервью были вырваны десять минут, и что его критика относительно неудачной попытки изменения системы была направлена в том числе и на него самого. «Дело не в том, что каждый в отдельности плохо преподает свои предметы. Однако 1+1+1 не дает, к сожалению, 3, а в лучшем случае - 1,5, - написал Кыве. - В конце концов наша первоначальная цель состояла в том, чтобы юридический факультет поддержал обращение работодателей, - мы бы сели и конструктивно все обсудили - а не в том, чтобы устраивать публичные разборки, как это, к сожалению, привыкли делать юристы».

По словам председателя Государственного суда, он несколько раз беседовал на эту тему с деканом юридического факультета, и из этих встреч у него сложилось впечатление, что говорится одно и то же. «В качестве жеста доброй воли мы убрали из анализа Государственного суда те части, которые были наиболее критическими по отношению к действиям университета, целые темы, - сказал Кыве. - Но позже юридический факультет все равно выступил с нападками как в сторону разговоров о юридическом образовании, так и в сторону экзамена юриста. Вопреки тому, о чем говорилось ранее... Очень жаль, что в очередной раз хорошая инициатива, идею которой Министерству юстиции не удалось ни донести, ни, вероятно, сформулировать, рубится на корню. Я всегда готов говорить прямо, однако я чувствую такую обиду со стороны некоторых коллег с юридического факультета, будто это невозможно. Все принимается на свой счет, все... Несказанно грустно. Экзамен юриста - это не волшебная палочка, а лишь часть общей картины».

Председатель Госсуда отметил, что против (законопроекта - прим.ред.) выступил не только университет, но и Министерство образования и науки. «Если на юридическом факультете будут готовы к разговору, мы только за. Хочется надеяться, что новая коалиция не оставит вопрос юридического образования, а будет готова копнуть глубже и найти решения. Для этого мы могли бы попытаться сотрудничать», - написал Кыве Тупай.

Министерство юстиции отправило законопроект на круг согласования

Министерство юстиции направило на согласование законопроект о введении государственного экзамена юриста. Экзамен обязателен к сдаче для представителя в суде, не являющегося юристом. Проект также предусматривает повышение требований к степени образования для должности банкротных управляющих и судебных приставов с бакалавра до магистра права.

Помимо этого, в законопроекте указано, что в будущем экзамен юриста будет обязательным также для желающих работать адвокатом, прокурором, судьей, помощником судьи, нотариусом, судебным приставом или банкротным управляющим. Однако новое требование не затронет существующие виды представительства - например, сотрудников или должностных лиц, представляющих своего работодателя в суде. 

Для введения требования о сдаче экзамена юриста проект предусматривает переходный период сроком в три года. В соответствии с принципом правовой определенности, тем, кто приступил к работе в суде на формально определенных должностях в сфере права до окончания переходного периода, не нужно будет сдавать экзамен юриста, даже если они перейдут с одной должности на другую или сделают перерыв в работе уже после переходного периода. Государственный экзамен юриста будет заключаться в решении казусов и проводиться на эстонском языке.

Министерство внутренних дел и Министерство финансов не согласовали проект. Канцлер права Юлле Мадизе сказала, что проект не решит проблему качества юридического образования, а приведет к пустой трате ресурсов.

Ключевые слова
Наверх