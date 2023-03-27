Председатель Госсуда: мы снизили планку и погрязли в проблемах

Она добавила, что печально видеть, как Госсуд сделал козлом отпущения юридический факультет Тартуского университета, хотя сами судьи Госсуда являются там лекторами. «Я верю, что если бы мы объединили усилия и попытались привлечь внимание к проблемам юридического образования как на общественном, так и на политическом уровне, наш голос звучал бы сильнее и убедительнее, чем сейчас», - считает Тупай.

Кыве, в свою очередь, ответил Тупай, что из его двухчасового интервью были вырваны десять минут, и что его критика относительно неудачной попытки изменения системы была направлена в том числе и на него самого. «Дело не в том, что каждый в отдельности плохо преподает свои предметы. Однако 1+1+1 не дает, к сожалению, 3, а в лучшем случае - 1,5, - написал Кыве. - В конце концов наша первоначальная цель состояла в том, чтобы юридический факультет поддержал обращение работодателей, - мы бы сели и конструктивно все обсудили - а не в том, чтобы устраивать публичные разборки, как это, к сожалению, привыкли делать юристы».