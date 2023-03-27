Россия грозится потребовать компенсацию в связи с подрывом Nord Stream

«Не исключаем впоследствии и постановки вопроса о компенсации ущерба в результате подрыва газопроводов Nord Stream. Мы намерены продолжать настаивать на проведении всестороннего и открытого международного расследования. Соответствующая резолюция уже подготовлена для подачи в Совет безопасности ООН», – заявил он.

Москва считает, что западные страны активно «саботируют работу по проекту резолюции», а также ссылаются на отсутствие у международного расследования «добавленной стоимости».

Биричевский напомнил также о проведенном американским журналистом Сеймуром Хершем расследовании, в котором один из источников указал, что диверсию в Балтийском море реализовали США при помощи союзников НАТО. По версии Херша, летом 2022 года во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а через три месяца норвежцы взорвали взрывчатку.

Позднее издание The New York Times сообщило, что, по данным американской разведки, диверсию могла реализовать проукраинская группировка, о действиях которой Киев проинформирован не был. Украина свое соучастие в инциденте отрицает, а в Кремле публикации такого вида назвали «дезинформацией с целью отвлечения внимания от настоящих авторов диверсии».

Ранее президент России Владимир Путин возложил ответственность за взрывы на «англосаксов, которым было выгодно остановить поставки российского газа Европе».

Газопроводы Nord Stream были построены в глубинах Балтийского моря, они соединяли Россию и Германию. Протяженность каждого газопровода составляла порядка 1200 километров. Строительство Nord Stream-1 обошлось в 7,5 миллиарда долларов, а Nord Stream-2 – в 9,5 миллиарда долларов.

В конце сентября 2022 года произошло несколько взрывов, в результате чего были повреждены три из четырех узлов газопровода, а в Балтийском море наблюдалась сильная утечка газа. Оператор Nord Stream-1 оценил ремонт двух узлов более чем в 500 миллионов долларов.