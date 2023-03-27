По итогам сотрудничества технологической компании DriveX и Транспортного департамента Эстония станет первой страной в мире, которая создаст полностью цифровое решение, позволяющее самостоятельно регистрировать транспортные средства как предприятиям, так и частным лицам, пишет Geenius.
Процесс регистрации автомобилей в Эстонии сильно изменится
Информационная система электронной регистрации упрощает первичную регистрацию транспортных средств. До сих пор для регистрации транспортного средства необходимо было посетить представительство Транспортного департамента, что приводило как к временным, так и денежным затратам для автовладельцев и государства, однако с середины этого года при регистрации транспортных средств категории «Б» можно будет передавать всю необходимую информацию в ведомство с помощью новой среды самообслуживания.
Автовладельцы смогут сфотографировать транспортное средство самостоятельно, после чего Транспортный департамент проверит поступившие данные и, если все в порядке, транспортное средство поставят на учет. Если в ходе проверки возникнут какие-то вопросы, автомобиль все-таки придется представить на проверку в одно из бюро обслуживания.