Процесс регистрации автомобилей в Эстонии сильно изменится

Информационная система электронной регистрации упрощает первичную регистрацию транспортных средств. До сих пор для регистрации транспортного средства необходимо было посетить представительство Транспортного департамента, что приводило как к временным, так и денежным затратам для автовладельцев и государства, однако с середины этого года при регистрации транспортных средств категории «Б» можно будет передавать всю необходимую информацию в ведомство с помощью новой среды самообслуживания.