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«Я не расист! Пьяный и глупый...» Помогающее Украине объединение отвернулось от своего основателя

Маргус Мартин
, журналист
«Я не расист! Пьяный и глупый...» Помогающее Украине объединение отвернулось от своего основателя
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Основатель Ukraine Aid Operations Харри Пыллу был одним из главных курьеров организации добровольной помощи, которая доставляла оборудование подразделениям Украины.
Основатель Ukraine Aid Operations Харри Пыллу был одним из главных курьеров организации добровольной помощи, которая доставляла оборудование подразделениям Украины. Фото: Jaanus Piirsalu

Волонтерская организация Ukraine Aid Operations (UAO), которая поставила украинским подразделениям оборудование на сумму более миллиона евро, объявила о завершении сотрудничества с Харри Пыллу, более известным широкой публике как Харри Эст. UAO не раскрывает причины расставания.

Что именно стало причиной ухода Харри Пыллу из UAO, которое он сам создал прошлой весной, не ясно и из извинений, которые он опубликовал в Twitter. Пыллу, однако, отметил, что видео, распространяющееся в социальных сетях, не отражает его реальных взглядов.

«Хочу извиниться перед всеми, кого обидели мои слова. Я не собираюсь оправдываться, обвинять кого-то или пытаться выкрутиться. Я сказал то, о чем сожалею!» – написал Пыллу.

Разногласия между Ukraine Aid Operations и Пыллу, вероятно, начались со встречи с группой друзей, во время которой употреблялся алкоголь, и он сказал что-то неуместное.

В более поздней публикации Пыллу имел в виду, что он не может взять назад слова [с расистским подтекстом], сказанные в пьяном виде, как бы он этого ни хотел. «Я был пьян и думал, что я с друзьями (что не отменяет сказанного), но не в этом дело. Я гордый отец дочери полукровки, и в этом контексте мои слова были глупы и непростительны!» – написал он.

Он добавил, что всегда уважал людей, независимо от их цвета кожи, расы, сексуальной ориентации и так далее, и всегда старался вступиться за слабых. «Я не расист! Пьяный и глупый… сказал гадости в видео… виноват!» – сказано в публикации.

На просьбу о комментарии для Postimees Харри Пыллу не ответил.

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