«Я не расист! Пьяный и глупый...» Помогающее Украине объединение отвернулось от своего основателя

Что именно стало причиной ухода Харри Пыллу из UAO, которое он сам создал прошлой весной, не ясно и из извинений, которые он опубликовал в Twitter. Пыллу, однако, отметил, что видео, распространяющееся в социальных сетях, не отражает его реальных взглядов.

«Хочу извиниться перед всеми, кого обидели мои слова. Я не собираюсь оправдываться, обвинять кого-то или пытаться выкрутиться. Я сказал то, о чем сожалею!» – написал Пыллу.

Разногласия между Ukraine Aid Operations и Пыллу, вероятно, начались со встречи с группой друзей, во время которой употреблялся алкоголь, и он сказал что-то неуместное.

В более поздней публикации Пыллу имел в виду, что он не может взять назад слова [с расистским подтекстом], сказанные в пьяном виде, как бы он этого ни хотел. «Я был пьян и думал, что я с друзьями (что не отменяет сказанного), но не в этом дело. Я гордый отец дочери полукровки, и в этом контексте мои слова были глупы и непростительны!» – написал он.

Он добавил, что всегда уважал людей, независимо от их цвета кожи, расы, сексуальной ориентации и так далее, и всегда старался вступиться за слабых. «Я не расист! Пьяный и глупый… сказал гадости в видео… виноват!» – сказано в публикации.

На просьбу о комментарии для Postimees Харри Пыллу не ответил.