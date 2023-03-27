Эксперт: электростанции Ида-Вирумаа простаивают, но мы за них платим

Крупные электростанции в Ида-Вирумаа используются все меньше и меньше, но мы все еще оплачиваем их содержание, сказал в утренней программе радио Äripäev основатель и руководитель компании Sunly, производящей возобновляемую энергию, Прийт Лепасепп.