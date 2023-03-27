Крупные электростанции в Ида-Вирумаа используются все меньше и меньше, но мы все еще оплачиваем их содержание, сказал в утренней программе радио Äripäev основатель и руководитель компании Sunly, производящей возобновляемую энергию, Прийт Лепасепп.
Эксперт: электростанции Ида-Вирумаа простаивают, но мы за них платим
Эксперт: электростанции Ида-Вирумаа простаивают, но мы за них платим
По словам Лепасеппа, регулирование электросетей построено таким образом, что простаивающий металл оплачивается из кошелька потребителя, пишут «Деловые ведомости». «Департамент конкуренции должен подумать о том, как вывести весь этот металлолом из сети», – заявил он.
Лепасепп в интервью провел параллель с дачами. Если еще несколько лет назад говорили, что за простаивающие дачи платят потребители, то содержание сетей и подстанций отдельных производителей обходится, наверное, еще дороже.