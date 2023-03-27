На выходных в прессе разгорелся скандал: кто-то обратил внимание на то, что 10-летняя воспитанница фехтовального клуба Ирины Эмбрих вышла на соревнования в маске в цветах российского флага.
Ирина Эмбрих о скандале с российским флагом: грустно и нелепо
В соцсетях началась битва, которую подхватили журналисты – в условиях, когда в Украине уже второй год ведутся военные действия, развязанные Россией, любая символика страны-агрессора вызывает очень острую реакцию. Вспомнили и злополучный ужин тренера российской сборной по футболу Валерия Карпина с эстонскими футболистами, и скандал на чемпионате мира по футболу, когда Гаэль Ондуа, игрок сборной Камеруна, вышел на матч в бутсах, на которых красовался российский флаг.
Олимпийская чемпионка Ирина Эмбрих, ученица которой невольно стала виновницей скандала, согласилась пообщаться с Rus.Postimees и подробнее объяснить, что произошло.
- Как получилось, что девочка вышла на соревнования в маске со спорным цветовым сочетанием?
- На самом деле, все очень просто. Семья два года назад переехала в Эстонию из России, девочка уже там начала заниматься фехтованием и, разумеется, перевезла весь инвентарь с собой. Маска вообще не вызывала никаких вопросов – это часть экипировки. Ребенок привык к этой маске, девочке удобно в ней заниматься. Мне кажется, что к сочетанию цветов дети еще не относятся как к национальной символике, просто им нравится. Более того, я могу сказать, что у детворы нашего клуба за маски с цветами национальных флагов идет почти битва – у меня есть маски в цветах эстонского флага, их немного, так дети их даже пытаются припрятать, чтобы использовать на тренировках. Просто они выглядят интереснее и красивее обычных стандартных масок, желание детей как-то выделиться вполне понятно.
- Но зная, что сейчас любое упоминание России может спровоцировать крайне острую реакцию, почему вы на соревнованиях не обратили внимание на маску, которая в итоге стала триггером?
- Обратила. Я с самого начала видела, что триколор может вызвать проблемы, но решила, что дети все же вне политики. Для них это лишь яркое сочетание цветов. Почему, например, никто не обратил внимание на зал, оформленный в цветах украинского флага? На костюмы спортсменов, которые, кстати, сшиты в Украине? Но маску увидели все. Я еще подумала, что нужно было бы заменить, но фотография уже была сделала и такая замена ситуацию бы не исправила. Так что решила оставить все как есть: если решили раздуть скандал, все равно его раздуют.
- Как девочка переживает эру ситуацию?
- Она не знает, мы ей об этом не стали говорить. Она выступила, все прошло хорошо. А родители, конечно, очень расстроены. Обидно, что фотография вытянута именно такая, со спины спортсменку никто не фотографировал – а ведь там фамилия и знак EST! Но сфотографировать маленькую девочку в маске оказалось важнее. Если бы сфотографировали только маску - то и ладно. Девочку-то зачем? Человеку, который выставил пост в ФБ, при этом в зале на соревнованиях он не присутствовал, важнее было попасть на страницы газет, игнорируя душевное спокойствие беззащитного ребенка.
Я считаю, что весь этот скандал высосан из пальца – мы спортсмены, мы тренируемся и выступаем. Девочка в этой маске все время тренировалась и проблем не было. Мне кажется, что все у нас в головах, а ребенка втягивать в такой конфликт просто некрасиво.
- Как в связи с войной работают наши фехтовальщики? Отразился ли на них конфликт между Россией и Украиной?
- То, что происходит – это ужас. Но мы работаем. Тренируемся, выступаем, стараемся сосредоточиться на спорте. А конкретно эта ситуация с маской... Знаете, грустно и нелепо.