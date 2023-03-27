Ирина Эмбрих о скандале с российским флагом: грустно и нелепо

- Но зная, что сейчас любое упоминание России может спровоцировать крайне острую реакцию, почему вы на соревнованиях не обратили внимание на маску, которая в итоге стала триггером?

- Обратила. Я с самого начала видела, что триколор может вызвать проблемы, но решила, что дети все же вне политики. Для них это лишь яркое сочетание цветов. Почему, например, никто не обратил внимание на зал, оформленный в цветах украинского флага? На костюмы спортсменов, которые, кстати, сшиты в Украине? Но маску увидели все. Я еще подумала, что нужно было бы заменить, но фотография уже была сделала и такая замена ситуацию бы не исправила. Так что решила оставить все как есть: если решили раздуть скандал, все равно его раздуют.

- Как девочка переживает эру ситуацию?

- Она не знает, мы ей об этом не стали говорить. Она выступила, все прошло хорошо. А родители, конечно, очень расстроены. Обидно, что фотография вытянута именно такая, со спины спортсменку никто не фотографировал – а ведь там фамилия и знак EST! Но сфотографировать маленькую девочку в маске оказалось важнее. Если бы сфотографировали только маску - то и ладно. Девочку-то зачем? Человеку, который выставил пост в ФБ, при этом в зале на соревнованиях он не присутствовал, важнее было попасть на страницы газет, игнорируя душевное спокойствие беззащитного ребенка.

Я считаю, что весь этот скандал высосан из пальца – мы спортсмены, мы тренируемся и выступаем. Девочка в этой маске все время тренировалась и проблем не было. Мне кажется, что все у нас в головах, а ребенка втягивать в такой конфликт просто некрасиво.

- Как в связи с войной работают наши фехтовальщики? Отразился ли на них конфликт между Россией и Украиной?