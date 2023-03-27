Прогноз: население Земли может достигнуть пика в 2050 году

Издание ссылается на модель Earth4All, разработанную в рамках инициативы международной общественной организации Римский клуб.

При этом предполагаемый показатель к 2100 году - на два-три миллиарда меньше, чем по другим прогнозам.

Если власти будут инвестировать в сокращение бедности и неравенства, пик в 8,5 млрд будет пройден в 2040 году, а снижение до 6 млрд будет достигнуто к концу века, полагают эксперты.

«Даже если цифры не будут такими страшными, как предполагалось ранее, это не означает, что у нас нет проблем», - сказал один из авторов доклада Earth4All Беньямино Каллегари.

Население Земли достигло 8 млрд человек

ООН летом 2022 года опубликовала свой отчет, из которого следовало, что пик в 10,4 млрд будет достигнут к 2080 году. В ноябре 2022 года, по данным ООН, население Земли преодолело отметку в 8 млрд.

«Мы знаем, что быстрое экономическое развитие в странах с низким уровнем дохода оказывает огромное влияние на уровень рождаемости», - заявил руководитель проекта Earth4All Пер Эспен Стокнес. - Он снижается, когда девочки имеют доступ к образованию, а женщины получают экономическую поддержку и имеют доступ к лучшему медицинскому обслуживанию».

Высокая рождаемость - в беднейших странах

Ранее в ООН, комментируя преодоление отметки в 8 млрд, указали: «Этот беспрецедентный рост обусловлен постепенным увеличением продолжительности жизни людей благодаря улучшению здравоохранения, питания, личной гигиены и медицины». «Он также является результатом высокого и устойчивого уровня рождаемости в некоторых странах», - добавили там.

ООН поясняла, что наиболее высокие показатели рождаемости, наблюдаются, как правило, в государствах с самым низким доходом. Численность растет в основном благодаря африканским странам, что может помешать им выполнить цели в области устойчивого развития.