КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Защита детского спорта от токсичных символов должна быть ответственностью тренера и родителей

Состоявшиеся на минувших выходных в Таллинне соревнования по фехтованию Anastassia Cup привлекли к себе сильное внимание эстонской прессы в самую первую очередь не своей спортивной составляющей. Одна из участниц соревнований в возрастной группе до 12 лет вышла на дорожку в маске в цветах российского флага, хотя ни о каком участии российских спортсменов в этом турнире речи не шло.

Попытавшимся прояснить странную ситуацию спортивным журналистам удалось установить, что такая маска оказалась на одной из воспитанниц прославленной эстонской шпажистки Ирины Эмбрих. Сама Эмбрих рассказала, что речь идет о девочке, переехавшей вместе с семьей в Эстонию всего два года назад. В этой маске девочка тренировалась и до переезда, и продолжила делать это и здесь, причем, по словам Эмбрих, никто до соревнований Anastassia Cup не видел в этом никакой проблемы.

По утверждению Эмбрих, ее ученица привыкла к этой маске, она ей очень нравится, и тренеры клуба не видели причин предлагать юной спортсменке использовать другую маску. При этом Эмбрих особо заметила, что если бы хоть кто-то из присутствовавших в зале во время соревнований заявил о неуместности такой экипировки, она сразу предоставила бы своей подопечной другую маску.

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