Отстранение российских атлетов от международного спорта выглядит одним из самых заметных символических жестов осуждения, сделанных мировым сообществом в отношении страны-агрессора. От участников детских соревнований, однако, невозможно ожидать политической сознательности, поэтому существенно возрастает ответственность тренеров и родителей юных спортсменов в создании для последних благоприятной общественной среды, пишет журналист Павел Соболев.
КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Защита детского спорта от токсичных символов должна быть ответственностью тренера и родителей
Состоявшиеся на минувших выходных в Таллинне соревнования по фехтованию Anastassia Cup привлекли к себе сильное внимание эстонской прессы в самую первую очередь не своей спортивной составляющей. Одна из участниц соревнований в возрастной группе до 12 лет вышла на дорожку в маске в цветах российского флага, хотя ни о каком участии российских спортсменов в этом турнире речи не шло.
Попытавшимся прояснить странную ситуацию спортивным журналистам удалось установить, что такая маска оказалась на одной из воспитанниц прославленной эстонской шпажистки Ирины Эмбрих. Сама Эмбрих рассказала, что речь идет о девочке, переехавшей вместе с семьей в Эстонию всего два года назад. В этой маске девочка тренировалась и до переезда, и продолжила делать это и здесь, причем, по словам Эмбрих, никто до соревнований Anastassia Cup не видел в этом никакой проблемы.
По утверждению Эмбрих, ее ученица привыкла к этой маске, она ей очень нравится, и тренеры клуба не видели причин предлагать юной спортсменке использовать другую маску. При этом Эмбрих особо заметила, что если бы хоть кто-то из присутствовавших в зале во время соревнований заявил о неуместности такой экипировки, она сразу предоставила бы своей подопечной другую маску.
Защищая ребенка от легкого стресса, можно подставить его под тяжелый
Совершенно естественно, что в использовании такой маски не видит никакой проблемы сама юная фехтовальщица, которая в силу своего нежного возраста едва ли может осознать, какими ассоциациями прирос сейчас российский триколор. Однако крайне трудно представить, чтобы этого не понимали ее родители, прожившие в Эстонии, вероятно, уже два года.
Во многих случаях очень легко понимаются мотивации родителей, желающих избавлять своего ребенка от ненужного дискомфорта, но случается и так, что в стремлении защитить детей от небольшого стресса взрослые обрекают их на куда более сложные стрессовые ситуации. Едва ли лишение возможности выступать в любимом снаряжении сопряжено с такими же рисками для эмоционального состояния ребенка, как его регулярное нахождение в ситуации, в которой он привлекает к себе как минимум недоуменные взгляды.
Избавить ребенка от такой ненужной эмоциональной нагрузки выглядит вполне благородной родительской задачей, решить которую, наверное, едва ли намного сложнее, чем убедить ребенка не есть сладости перед обедом.
Ирина Эмбрих словно не заметила скандала с «футбольной» фотографией
Еще удивительнее, что никаких проблем в использовании такой маски не увидела выдающаяся эстонская спортсменка Ирина Эмбрих, которая просто не может не чувствовать, символом чего сейчас выступает для эстонского общества флаг РФ. Разумеется, нет ничего предосудительного в «вертикальном» сочетании белого, красного и синего цветов, равно как нет ничего самого по себе зловещего в последней букве латинского алфавита, но, тем не менее, Z стала неофициальным символом кровавой агрессии, а российский триколор является вполне официальным символом творящей агрессию страны.
В этой связи выглядит очень странным, что у Эмбрих, человека, имеющего высочайшую репутацию в эстонском обществе, не возникло естественной потребности надежно защитить свою профессиональную среду от проникновения в нее таких символов, в любой форме демонстрации которых сейчас неизбежно будут считываться признаки как минимум терпимого отношения к совершаемым под этими символами преступлениям.
Особенно же странным этот скандал выглядит на фоне истории с публикацией фото с совместного ужина главного тренера сборной РФ по футболу Валерия Карпина и нескольких эстонских футболистов, произошедшей в январе. Среди этих футболистов оказался и капитан эстонской футбольной сборной Константин Васильев, исключительный уровень чьего морального авторитета в эстонском обществе в том числе был подтвержден и присуждением ему титула «Гражданин года».
Однако даже Васильеву пришлось извиняться за неуместное фото, потому что занятые на «государевых должностях» в стране-агрессоре люди стали выглядеть слишком токсичными контактами, тем более - для теплого неформального общения. Немыслимо, чтобы эта история прошла мимо Ирины Эмбрих, и оттого только сильнее поражает, что она не сделала из нее для себя никаких выводов и не обезопасила себя от соответствующих рисков.
Репутации восстанавливаются, осадочек остается
Репутация Эмбрих в эстонском спорте и эстонском обществе, повторюсь, очень высока; в этом можно убедиться, если вспомнить обстоятельства завоевания ею олимпийского золота в Токио. Эмбрих была четвертым номером в сборной по шпаге, и до финала командного турнира против Южной Кореи на дорожку в тот день не выходила. Это означало, что если ее не выпустили бы хотя бы на один бой в финале, она медаль не получила бы.
На кону стоял титул олимпийских чемпионок, но, тем не менее, тренерский штаб счел необходимым сделать перед третьим «кругом» финала замену и выпустить на дорожку Эмбрих. Было сочтено невозможным оставить без медали Олимпиады спортсменку, десятилетиями приносившую славу нашему фехтованию.
Эмбрих проявила себя топ-профессионалом и показала в своем поединке против кореянки суперкласс, внеся в итоге не символический, а вполне реальный и значительный вклад в завоевание командой золота. Тем не менее, нельзя не признать, что тренеры шли на определенный риск, и при этом также можно констатировать, что на этот риск существовал и своего рода «общественный запрос», так как подавляющее большинство эстонских болельщиков писали перед финалом в комментариях к олимпийским новостям, что оставить Эмбрих без медали было бы в высшей степени несправедливым.
Это, в общем, очень красноречиво показывало, что значит для народа Эстонии Ирина Эмбрих. Ее репутация была завоевана честным и многолетним трудом, а оттого только сильнее удивляет, зачем нужно было подставлять ее под совершенно бессмысленный удар. Эстонские футболисты тоже было сначала не увидели проблемы в совместном ужине с Валерием Карпиным, но потом от них последовали извинения за чьи-то задетые чувства; возможно, в конце концов и Ирине Эмбрих такое решение покажется самым оптимальным, но эффект «оставшегося осадочка» очень долго никуда не пропадет.
Толерантное отношение к России сделалось невозможным
Разумеется, каждый раз, когда в Эстонии кому-то предъявляются претензии за проявление излишне толерантного отношения к России, не наблюдается недостатка в людях, которые принимаются указывать, что такими претензиями нарушается свобода слова или свобода мнений. При этом такими поборниками этих свобод утверждается, что как раз «российский вопрос» стал той темой, в рамках которой особенно пылко стигматизируется отличная от доминирующей точка зрения.
Это, однако, является слишком упрощенным взглядом, потому что именно российская агрессия против Украины и ввела в текущей исторической ситуации этот «русский вопрос» в негласный список тем, в отношении которых формируется нечто вроде общественных договоров: иными словами, как в приличных обществах не принято терпимо относиться к оправданию каннибализма, педофилии, отрицанию Холокоста, точно так же стало не принято к путинской России и к ее символам относиться как-то иначе, кроме как с безусловным осуждением.
Совершенно логично, что этого не понимают 10-12 летние лети, и едва ли не прискорбно, когда в это не врубаются - или абстрагируются от этой очевидности - взрослые люди. Все это справедливо и для мира спорта высших достижений (детские соревнования - тоже его часть), попытки существовать в котором по формуле «вне политики» тоже чаще всего выглядят или лицемерными, или как раз инфантильными. Возникшая на фехтовальном турнире в Таллинне ситуация доказала, что особенно не подходящими качествами эти лицемерие и инфантильность оказываются при работе с детьми.