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Одна из ведущих российских теннисисток хочет отказаться от гражданства РФ

rus.postimees.ee
Одна из ведущих российских теннисисток хочет отказаться от гражданства РФ
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Варвара Грачева.
Варвара Грачева. Фото: MATTHEW STOCKMAN

Российская теннисистка Варвара Грачева (WTA 54) ходатайствует о французском гражданстве.

Французское издание L’Equipe пишет, что 22-летняя россиянка с 2016 года живет в Каннах и тренируется в местной теннисной академии. В той же академии тренируется и пятая ракетка мира Даниил Медведев.

До переезда во Францию россиянка тренировалась в Германии. В последнее время она совершила мощный рывок в профессиональной карьере и вскоре может войти в число 50 сильнейших теннисисток мира.

На самом деле, российское гражданство не является помехой для международного тенниса. Спортсменам из страны-агрессора беспрепятственно разрешено соревноваться под нейтральным флагом. Единственным исключением стал Уимблдонский турнир в прошлом году, но в этом году, судя по слухам, россиян допустят к участию.

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