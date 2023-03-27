Российская теннисистка Варвара Грачева (WTA 54) ходатайствует о французском гражданстве.
Одна из ведущих российских теннисисток хочет отказаться от гражданства РФ
Одна из ведущих российских теннисисток хочет отказаться от гражданства РФ
Французское издание L’Equipe пишет, что 22-летняя россиянка с 2016 года живет в Каннах и тренируется в местной теннисной академии. В той же академии тренируется и пятая ракетка мира Даниил Медведев.
До переезда во Францию россиянка тренировалась в Германии. В последнее время она совершила мощный рывок в профессиональной карьере и вскоре может войти в число 50 сильнейших теннисисток мира.
На самом деле, российское гражданство не является помехой для международного тенниса. Спортсменам из страны-агрессора беспрепятственно разрешено соревноваться под нейтральным флагом. Единственным исключением стал Уимблдонский турнир в прошлом году, но в этом году, судя по слухам, россиян допустят к участию.
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