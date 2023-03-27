Одна из ведущих российских теннисисток хочет отказаться от гражданства РФ

Французское издание L’Equipe пишет, что 22-летняя россиянка с 2016 года живет в Каннах и тренируется в местной теннисной академии. В той же академии тренируется и пятая ракетка мира Даниил Медведев.

До переезда во Францию россиянка тренировалась в Германии. В последнее время она совершила мощный рывок в профессиональной карьере и вскоре может войти в число 50 сильнейших теннисисток мира.