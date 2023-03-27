27 марта в 7:20 полиция Латвии получила информацию о том, что в Бауске, на улице Узварас, 23, ночью при помощи троса повалили памятник защитникам Бауски от повторной советской оккупации в 1944 году, пишет RUS TVNET.
В Латвии неизвестные повалили памятник защитникам от советской оккупации
В Латвии неизвестные повалили памятник защитникам от советской оккупации
После скорого прибытия стражей порядка на место происшествия были проведены первоочередные и неотложные процессуальные действия для выяснения обстоятельств происшествия и возможных виновных. Начат уголовный процесс.
Полиция просит отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном преступлении или лицах, которые его, возможно, совершили. Кроме того, стражи порядка просят отозваться очевидцев, позвонив по номеру 110.
Газета Bauskas Dzīve со ссылкой на депутата краевой думы историка Райтиса Абелниекса сообщила, что сам памятник не поврежден.
Памятник был установлен в 2012 году, он создан в память о 300 латышах-добровольцах, которые в 1944 году защищали свой город от советской оккупации.
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