В Латвии неизвестные повалили памятник защитникам от советской оккупации

После скорого прибытия стражей порядка на место происшествия были проведены первоочередные и неотложные процессуальные действия для выяснения обстоятельств происшествия и возможных виновных. Начат уголовный процесс.

Полиция просит отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном преступлении или лицах, которые его, возможно, совершили. Кроме того, стражи порядка просят отозваться очевидцев, позвонив по номеру 110.

Газета Bauskas Dzīve со ссылкой на депутата краевой думы историка Райтиса Абелниекса сообщила, что сам памятник не поврежден.