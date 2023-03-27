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Тренер по фехтованию: ни один ребенок не обращался ко мне на эстонском и я никого не обругал

rus.postimees.ee
Тренер по фехтованию: ни один ребенок не обращался ко мне на эстонском и я никого не обругал
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Евгений Караваев (в центре), 2013 год.
Евгений Караваев (в центре), 2013 год. Фото: Liis Treimann

В ходе разгоревшегося на минувших выходных в фехтовальном мире скандала тренер Юхан Сальм обвинил своего коллегу, члена правления Федерации фехтования Эстонии Евгения Караваева в том, что последний не говорил с детьми по-эстонски, а затем еще и обругал самого Сальма. Караваев отверг обвинения и отрицает инцидент.

Речь идет о соревнованиях Anastassia Cup, организованных Караваевым, где, по словам Сальма, работающего тренером в клубе Tallinna Mõõk, с Караваевым возник конфликт.

«Мои эстонские мальчики ничего не поняли из того, что он сказал. Я попросил его говорить с ними по-эстонски, но он меня послал в ж*пу", - описал ситуацию Сальм.

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