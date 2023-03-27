Из-за забастовки в Германии отменены некоторые авиарейсы из Таллинна

В Германии проходит забастовка, которая остановила большую часть воздушного и железнодорожного движения страны. Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила, что уже до начала забастовки отменила некоторые рейсы из-за технических проблем. Всего в воскресенье и понедельник по этим причинам было отменено пять рейсов из Эстонии.