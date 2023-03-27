В Германии проходит забастовка, которая остановила большую часть воздушного и железнодорожного движения страны. Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила, что уже до начала забастовки отменила некоторые рейсы из-за технических проблем. Всего в воскресенье и понедельник по этим причинам было отменено пять рейсов из Эстонии.
Из-за забастовки в Германии отменены некоторые авиарейсы из Таллинна
По словам пресс-секретаря Таллиннского аэропорта Аэта Хярмаору, в понедельник были отменены четыре рейса Lufthansa, в том числе три рейса во Франкфурт и один рейс в Мюнхен. В воскресенье был отменен один рейс Lufthansa в Мюнхен.
С учетом обоих направлений, отмена рейсов коснулась 1300 пассажиров, которые либо летели в Таллинн, либо вылетали из Таллинна в другую страну.
Забастовка в аэропорту Мюнхена началась в воскресенье, сообщает немецкая газета Handelsblatt. Причиной туристического хаоса являются объявленные профсоюзом Verdi остановки работы грузчиков и работников службы безопасности. По данным администрации аэропорта Мюнхена, приостановка затронет примерно 1500 рейсов.
В воскресенье и понедельник в аэропорту Мюнхена могут взлетать и приземляться только аварийно-спасательные самолеты.