Несмотря на то, что на этого мужчину всю жизнь смотрят сверху вниз, он счастливый, самостоятельный и независимый человек. Имеет прекрасную работу, много увлечений и планов на будущее.
Реальная история ⟩ Как стать значимой персоной в обществе при невысоком росте
Как стать значимой персоной в обществе при невысоком росте
Сегодня в 15:00 поговорим с гостем студии «Реальная история» Ильей Старухиным на тему, как стать значимой персоной в обществе при невысоком росте, как справляться с бытом и радоваться жизни.
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