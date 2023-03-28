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Реальная история ⟩ Как стать значимой персоной в обществе при невысоком росте

, журналист
Как стать значимой персоной в обществе при невысоком росте
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Фото: личный архив

Несмотря на то, что на этого мужчину всю жизнь смотрят сверху вниз, он счастливый, самостоятельный и независимый человек. Имеет прекрасную работу, много увлечений и планов на будущее.

Сегодня в 15:00 поговорим с гостем студии «Реальная история» Ильей Старухиным на тему, как стать значимой персоной в обществе при невысоком росте, как справляться с бытом и радоваться жизни.

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