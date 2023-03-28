Реальная история ⟩ «В 18 лет я понял, что уже ничего не изменить – этот рост со мной навсегда»

– Одноклассники за меня не заступались. Ну, а если бы я даже пошел к классному руководителю, то и он бы ничего не сделал, сказал бы, чтобы я шел домой спокойно делать уроки. Никто бы не начал даже решать мою проблему. В принципе, я пытался и сам разобраться и дрался тоже.

– Знаете ли вы в Кохтла-Ярве еще маленьких людей?

– Нет, больше я никого не знаю.

– Вы когда-то задумывались об операции по увеличению роста?

– Да, с семи до двенадцати лет я побывал во многих больницах Санкт-Петербурга, где меня пробовали лечить. Мне даже кололи запрещенные препараты, анаболики, которые применялись для спортсменов. Я прошел столько врачей, что об этом можно рассказывать долго. Также я наблюдался в Таллиннской детской больнице, где в возрасте десяти лет мне предложили сделать операцию, при которой ломают все кости и увеличивают конечности за счет технических костей. Но в этом случае меня испугала долгая, болезненная реабилитация. Однако в Таллинне такие операции делали не раз.

– Когда лучше задумываться об операции?

– Обычно после завершения активного роста кости, примерно с двенадцати лет люди идут на оперативные вмешательства.

– С какого возраста вы стали себя принимать?