Трагедия в Эльва: угарный газ забрал жизнь 56-летнего мужчины

20 марта в 15:15 в своем доме в деревне Валгута в волости Эльва был найден мертвым 56-летний мужчина. Сотрудники скорой помощи констатировали его смерть и обнаружили у плиты возможное место пожара. Датчик угарного газа, который был у медиков, показал в квартире загрязнение воздуха угарным газом. Выяснилось, что у плиты загорелось пластмассовое ведро, а в полу прожжена дыра полуметрового диаметра. Вероятно, человек сам пытался потушить пожар водой, но в ходе этого сильно надышался дымом и потерял сознание. Позже вскрытие установило, что жилец квартиры умер от отравления угарным газом. Огонь сам потух из-за нехватки воздуха.

Фото: Päästeamet

По словам инспектора по надзору за безопасностью Лыунаского спасательного центра Романа Абубикирова, все указывает на то, что пластмассовое ведро воспламенилось от брошенного в него окурка: «Вероятно, 56-летний мужчина пытался без посторонней помощи потушить пожар, но, к сожалению, переоценил свои возможности и опасность дыма. Вдыхание угарного газа и дыма стоило ему жизни».