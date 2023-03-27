В связи с разразившимся на прошлой неделе скандалом с фиктивным пенсионным стажем министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) инициировал служебный надзор не только в Департаменте полиции и пограничной охраны (PPA), но и в Департаменте полиции безопасности (КаПо).
Министр Ляэнеметс инициировал служебный надзор в КаПо
«Речь идет о двух учреждениях, подведомственных Министерству внутренних дел, в которых действует специальная пенсионная система на одинаковых основаниях, поэтому разумно проверять оба учреждения в этих вопросах», – сказал Ляэнеметс, подчеркивая, что инициирование упомянутого надзора не связано с нарушениями или подозрениями, а целью процедуры является обзор обоих учреждений, чтобы получить более полное представление о кадровых операциях.
В ходе процедуры служебного надзора будет установлено, были ли лица приняты на работу таким образом, что, хотя они и находятся в списке сотрудников, фактически не участвуют в выполнении служебных обязанностей, и, следовательно, дают ли им служебные отношения возможность претендовать на получение специальной пенсии, исходя из отработанных ими лет.
На прошлой неделе в мошенничестве заподозрили чиновника Налогово-таможенного департамента Ээрика Хельдна, а генерального директора PPA Эльмара Вахера в пособничестве и подстрекательстве к мошенничеству. Сразу же после публикации сообщения об этом Ляэнеметс подтвердил, что инициировал надзор в PPA в отношении пенсий и трудовых договоров.