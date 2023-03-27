Министр Ляэнеметс инициировал служебный надзор в КаПо

«Речь идет о двух учреждениях, подведомственных Министерству внутренних дел, в которых действует специальная пенсионная система на одинаковых основаниях, поэтому разумно проверять оба учреждения в этих вопросах», – сказал Ляэнеметс, подчеркивая, что инициирование упомянутого надзора не связано с нарушениями или подозрениями, а целью процедуры является обзор обоих учреждений, чтобы получить более полное представление о кадровых операциях.

В ходе процедуры служебного надзора будет установлено, были ли лица приняты на работу таким образом, что, хотя они и находятся в списке сотрудников, фактически не участвуют в выполнении служебных обязанностей, и, следовательно, дают ли им служебные отношения возможность претендовать на получение специальной пенсии, исходя из отработанных ими лет.