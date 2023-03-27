Серебряные знаки конкурса «Лучший продукт питания Эстонии» были распределены в 11 категориях. Победители среди региональных малых производителей будут объявлены на следующей неделе, а лучшие продукты питания Эстонии этого года, которые получат золотые знаки, станут известны в апреле.
Фото ⟩ Проверьте, попали ли в список ваши любимчики: определены лучшие продукты Эстонии
Руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп отметила появление продуктов растительного происхождения в ассортименте производителей как один из трендов этого года - например, десерт на растительной основе, признанный в этом году лучшим, обошел традиционно доминирующее в этой категории мороженое. «Заметно снижается и содержание сахара - в одних продуктах за счет этого вкус стал менее насыщенным, в других, как в лучшем молочном продукте, белые сахара заменены сахарами из фруктов», - привела пример Потисепп.
«Есть также множество инноваций в упаковке, направленных на то, чтобы сделать ее максимально удобной для потребителя. Новым хитом стала упаковка дой-пак, которая позволяет предлагать меньшие порции, на такую упаковку тратится меньше материала, а сама продукция занимает меньше места», - добавила Потисепп.
По словам ученого-специалиста по продуктам питания Райна Кулдъярва, который руководил оценочной комиссией конкурса, в этом году высококачественный, чистый и традиционный вкус преобладал над инновационным. «Хорошо знакомые вкусы продолжают оставаться в тренде, но по-новому: если раньше ревень был популярен в напитках, то теперь он также используется в десертах и, возможно, в будущем появится в других категориях. Также приятно видеть рост популярности местных даров сада и леса», - прокомментировал Кулдъярв.
Кулдъярв добавил, что на этапе разработки продукта производители также пытаются обогатить продукты, добавляя в них клетчатку, белки, витамины и минералы или молочнокислые бактерии. «Несмотря на трудные времена и жесткую конкуренцию с иностранными брендами и собственной продукцией торговых сетей, эстонские предприятия проделали хорошую работу. Эстонские продукты питания отличаются высоким качеством и радуют потребителя новыми идеями. Также приятно видеть сотрудничество между производителями и расширение категорий продуктов в совершенно новых областях», - сказал он.
Лучший молочный продукт Эстонии 2023 года – безлактозный манговый йогурт Farmi с сахаром из фруктов от Farmi Piimatööstus AS, в котором вместо так называемого «белого сахара» используются ягодные и фруктовые добавки. Йогурт нового поколения также доступен в тюбиках, которые удобно брать с собой в дорогу и употреблять в качестве перекуса. Для подслащивания йогурта использовался не привычный белый сахар, а ягодно-фруктовые добавки. Йогурт с высоким содержанием фруктов также подходит для детей, так как не содержит кусочков фруктов или ягод. Продукт расфасован в новую упаковку дой-пак, которая является новинкой на молочном прилавке.
Лучший мясной продукт Эстонии 2023 года – мясо для шампуров Rakvere Ürt ja Grill с ревенем и мятой от HKScan Estonia AS. Отбивные из свиной шеи, нарезанные вручную в сухом маринаде по уникальному рецепту, с особой и аутентичной приправой, с содержанием мяса 95%. Натуральное пюре из ревеня 2,5%, лимонный сок, мята и другие травы соединяются в сухом маринаде. Уникальный и освежающий новый продукт.
Лучший рыбный продукт Эстонии 2023 года – Опаленное филе лосося от Saare Kala Tootmise OÜ – бережно посоленное и приготовленное на настоящем огне. Филе лосося без кожи готовится на медленном огне, чтобы сохранить характерный вкус и сочность лосося, после чего поверхность приготовленного филе обжигается настоящим огнем, чтобы подчеркнуть восхитительный вкус лосося. Это новая технология приготовления и обжигания рыбы на настоящем огне.
Лучший овощной продукт Эстонии 2023 года – корейский морковный салат AS Salvest. Своеобразный и самобытный салат, принадлежащий классике азиатской кухни, приготовленный по рецепту, известному любителям острой пищи, вошел в ассортимент Salvest с сохранением аутентичного вкуса. Несмотря на острое вкусовое сочетание, морковный салат в таком виде стал популярен в разных странах мира. Остроту продукту придают разные виды чили, чеснок и специи. Этот салат - отличное сопровождение, например, к мясным, рыбным и вегетарианским блюдам, продукт также подходит для веганов.
Лучшее детское питание Эстонии 2023 года – экологическая каша AS Salvest PõNN со сливой, черной смородиной и кокосом. Овсяная каша со сливочной текстурой из органического сырья — это питательное сочетание домашней овсянки, фруктово-ягодных пюре и экзотического кокоса. Продукт не содержит лактозы и содержит кокосовое молоко вместо традиционного коровьего молока, что позволяет употреблять продукт детям, чувствительным к молочному белку. Все детские блюда Põnn готовятся в сотрудничестве с педиатром Реет Раукас.
Лучшее хлебобулочное изделие Эстонии 2023 года – Pehmik с картофелем и жареным луком Eesti Pagar. Особенно мягкая квадратная булочка с 36% картофеля и 5% жареного лука в составе. Это булочка с приятным вкусом жареного лука, которая имеет приятно мягкую внутреннюю часть и хрустящую корочку сверху. На вкус как луковый хлеб!
Лучшее кондитерское изделие Эстонии 2023 года – молочный шоколад Kalev с молочной начинкой, ирисом и кусочками лесного ореха от Orkla Eesti AS. Молочный шоколад с дробленым лесным орехом, молочной начинкой и ирисом. В производстве шоколада применена инновационная технология, которая позволяет добавлять в плитки больше начинки и добавок. Шоколад не содержит консервантов, азокрасителей или частично гидрогенизированных жиров и изготовлен из какао, сертифицированного Rainforest Alliance.
Лучший десерт Эстонии 2023 года – ферментированный десерт из черной смородины Deary ygrt! от Tere AS. Десерт изготовлен на основе кокоса, обогащен протеином гороха и миндаля, а также содержит триллионы пробиотических бактерий (L.acidophilus, Bifidobacterium, L.paracasei), которые поддерживают пищеварение в порядке. Продукт не содержит глютена и лактозы и поэтому также является хорошим вариантом перекуса при различных пищевых непереносимостях.
Лучший соус Эстонии 2023 года – соус барбекю AS Salvest. На прилавках магазинов представлен немалый выбор соусов для барбекю, но Salvest BBQ — самый подходящий, с достаточной сладостью и дымком, а также остротой. Соус создает атмосферу летнего барбекю во вкусовых ощущениях круглый год. Он особенно хорош с различными мясными продуктами, приготовленными на гриле или запеченными, а также идеально подходит для ароматизации мясных маринадов.
Лучшее готовое блюдо Эстонии 2023 года – это голубцы с курицей Chef Lunden. Хотя приготовление капусты на пару и подготовка капустных листьев занимает очень много времени, голубцы Chef Lunden готовятся полностью вручную, как и дома. Продукт не содержит консервантов, а курица и капуста используются отечественного производства. Fitlap также рекомендует продукт в своей программе питания.
Лучший снэк Эстонии 2023 года — чипсы OSSI из свиных шкурок со вкусом чили от Balsnack. Чипсы из свиных шкурок со вкусом чили – совершенно новый вкус на эстонском рынке. Чипсы OSSI являются хорошей альтернативой картофельным чипсам, поскольку содержат 70% белка и много коллагена. Это обезжиренная свиная шкурка, которая не содержит насыщенных жиров, а общая жирность продукта ниже, чем в классической свиной шкуре. В 100 граммах чипсов OSSI содержится 21,4 грамма коллагена. Поскольку рекомендуемая суточная доза составляет 5-10 грамм, одна 40-граммовая упаковка OSSI уже содержит рекомендуемую суточную дозу коллагена, который является одним из важнейших строительных белков организма.
На следующей неделе и через неделю в ходе конкурса «Лучший продукт питания Эстонии» пройдет оценивание продукции региональных малых производителей, в котором соревнуются 50 продуктов, а также распределение золотых знаков, то есть будут определены «Лучший продукт питания Эстонии 2023», «Лучший безалкогольный напиток Эстонии 2023», «Лучший алкогольный напиток Эстонии 2023» и «Лучший продукт питания Эстонии с добавленной ценностью 2023». Эти продукты получают золотые знаки.
В категории «Лучший продукт питания Эстонии от малого регионального предприятия» будут присуждены четыре золотых знака, а также, согласно условиям конкурса, будут выбраны «Лучший напиток от малого предприятия» и «Лучший продукт питания с добавленной ценностью от малого предприятия».
В состав жюри конкурса входят ученые, диетологи, кулинарные журналисты, продавцы; все они перед оцениванием пройдут необходимое сенсорное обучение.
В этом году в конкурсе приняли участие 50 компаний, представившие 137 продуктов. Лучшие продукты питания будут торжественно объявлены на Ежегодной конференции Союза пищевой промышленности 18 апреля.