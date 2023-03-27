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Фото ⟩ Проверьте, попали ли в список ваши любимчики: определены лучшие продукты Эстонии

rus.postimees.ee
Проверьте, попали ли в список ваши любимчики: определены лучшие продукты Эстонии
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Продуктовая корзина. Иллюстративное фото.
Продуктовая корзина. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Серебряные знаки конкурса «Лучший продукт питания Эстонии» были распределены в 11 категориях. Победители среди региональных малых производителей будут объявлены на следующей неделе, а лучшие продукты питания Эстонии этого года, которые получат золотые знаки, станут известны в апреле.

Руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп отметила появление продуктов растительного происхождения в ассортименте производителей как один из трендов этого года - например, десерт на растительной основе, признанный в этом году лучшим, обошел традиционно доминирующее в этой категории мороженое. «Заметно снижается и содержание сахара - в одних продуктах за счет этого вкус стал менее насыщенным, в других, как в лучшем молочном продукте, белые сахара заменены сахарами из фруктов», - привела пример Потисепп.

«Есть также множество инноваций в упаковке, направленных на то, чтобы сделать ее максимально удобной для потребителя. Новым хитом стала упаковка дой-пак, которая позволяет предлагать меньшие порции, на такую упаковку тратится меньше материала, а сама продукция занимает меньше места», - добавила Потисепп.

По словам ученого-специалиста по продуктам питания Райна Кулдъярва, который руководил оценочной комиссией конкурса, в этом году высококачественный, чистый и традиционный вкус преобладал над инновационным. «Хорошо знакомые вкусы продолжают оставаться в тренде, но по-новому: если раньше ревень был популярен в напитках, то теперь он также используется в десертах и, возможно, в будущем появится в других категориях. Также приятно видеть рост популярности местных даров сада и леса», - прокомментировал Кулдъярв.

Кулдъярв добавил, что на этапе разработки продукта производители также пытаются обогатить продукты, добавляя в них клетчатку, белки, витамины и минералы или молочнокислые бактерии. «Несмотря на трудные времена и жесткую конкуренцию с иностранными брендами и собственной продукцией торговых сетей, эстонские предприятия проделали хорошую работу. Эстонские продукты питания отличаются высоким качеством и радуют потребителя новыми идеями. Также приятно видеть сотрудничество между производителями и расширение категорий продуктов в совершенно новых областях», - сказал он.

Лучший молочный продукт Эстонии 2023 года – безлактозный манговый йогурт Farmi с сахаром из фруктов от Farmi Piimatööstus AS, в котором вместо так называемого «белого сахара» используются ягодные и фруктовые добавки. Йогурт нового поколения также доступен в тюбиках, которые удобно брать с собой в дорогу и употреблять в качестве перекуса. Для подслащивания йогурта использовался не привычный белый сахар, а ягодно-фруктовые добавки. Йогурт с высоким содержанием фруктов также подходит для детей, так как не содержит кусочков фруктов или ягод. Продукт расфасован в новую упаковку дой-пак, которая является новинкой на молочном прилавке.

Йогурт Farmi с сахаром из фруктов.
Йогурт Farmi с сахаром из фруктов. Фото: Toiduliit

Лучший мясной продукт Эстонии 2023 года – мясо для шампуров Rakvere Ürt ja Grill с ревенем и мятой от HKScan Estonia AS. Отбивные из свиной шеи, нарезанные вручную в сухом маринаде по уникальному рецепту, с особой и аутентичной приправой, с содержанием мяса 95%. Натуральное пюре из ревеня 2,5%, лимонный сок, мята и другие травы соединяются в сухом маринаде. Уникальный и освежающий новый продукт.

Мясо для шампуров Rakvere Ürt ja Grill с ревенем и мятой.
Мясо для шампуров Rakvere Ürt ja Grill с ревенем и мятой. Фото: Toiduliit

Лучший рыбный продукт Эстонии 2023 года – Опаленное филе лосося от Saare Kala Tootmise OÜ – бережно посоленное и приготовленное на настоящем огне. Филе лосося без кожи готовится на медленном огне, чтобы сохранить характерный вкус и сочность лосося, после чего поверхность приготовленного филе обжигается настоящим огнем, чтобы подчеркнуть восхитительный вкус лосося. Это новая технология приготовления и обжигания рыбы на настоящем огне.

Опаленное филе лосося от Saare Kala Tootmise OÜ.
Опаленное филе лосося от Saare Kala Tootmise OÜ. Фото: Toiduliit

Лучший овощной продукт Эстонии 2023 года – корейский морковный салат AS Salvest. Своеобразный и самобытный салат, принадлежащий классике азиатской кухни, приготовленный по рецепту, известному любителям острой пищи, вошел в ассортимент Salvest с сохранением аутентичного вкуса. Несмотря на острое вкусовое сочетание, морковный салат в таком виде стал популярен в разных странах мира. Остроту продукту придают разные виды чили, чеснок и специи. Этот салат - отличное сопровождение, например, к мясным, рыбным и вегетарианским блюдам, продукт также подходит для веганов.

Корейский морковный салат AS Salvest.
Корейский морковный салат AS Salvest. Фото: Toiduliit

Лучшее детское питание Эстонии 2023 года – экологическая каша AS Salvest PõNN со сливой, черной смородиной и кокосом. Овсяная каша со сливочной текстурой из органического сырья — это питательное сочетание домашней овсянки, фруктово-ягодных пюре и экзотического кокоса. Продукт не содержит лактозы и содержит кокосовое молоко вместо традиционного коровьего молока, что позволяет употреблять продукт детям, чувствительным к молочному белку. Все детские блюда Põnn готовятся в сотрудничестве с педиатром Реет Раукас.

Экологическая каша AS Salvest PõNN со сливой, черной смородиной и кокосом.
Экологическая каша AS Salvest PõNN со сливой, черной смородиной и кокосом. Фото: Toiduliit

Лучшее хлебобулочное изделие Эстонии 2023 года – Pehmik с картофелем и жареным луком Eesti Pagar. Особенно мягкая квадратная булочка с 36% картофеля и 5% жареного лука в составе. Это булочка с приятным вкусом жареного лука, которая имеет приятно мягкую внутреннюю часть и хрустящую корочку сверху. На вкус как луковый хлеб!

Pehmik с картофелем и жареным луком Eesti Pagar.
Pehmik с картофелем и жареным луком Eesti Pagar. Фото: Toiduliit

Лучшее кондитерское изделие Эстонии 2023 года – молочный шоколад Kalev с молочной начинкой, ирисом и кусочками лесного ореха от Orkla Eesti AS. Молочный шоколад с дробленым лесным орехом, молочной начинкой и ирисом. В производстве шоколада применена инновационная технология, которая позволяет добавлять в плитки больше начинки и добавок. Шоколад не содержит консервантов, азокрасителей или частично гидрогенизированных жиров и изготовлен из какао, сертифицированного Rainforest Alliance.

Молочный шоколад Kalev с молочной начинкой, ирисом и кусочками лесного ореха.
Молочный шоколад Kalev с молочной начинкой, ирисом и кусочками лесного ореха. Фото: Toiduliit

Лучший десерт Эстонии 2023 года – ферментированный десерт из черной смородины Deary ygrt! от Tere AS. Десерт изготовлен на основе кокоса, обогащен протеином гороха и миндаля, а также содержит триллионы пробиотических бактерий (L.acidophilus, Bifidobacterium, L.paracasei), которые поддерживают пищеварение в порядке. Продукт не содержит глютена и лактозы и поэтому также является хорошим вариантом перекуса при различных пищевых непереносимостях.

Ферментированный десерт из черной смородины Deary ygrt!
Ферментированный десерт из черной смородины Deary ygrt! Фото: Toiduliit

Лучший соус Эстонии 2023 года – соус барбекю AS Salvest. На прилавках магазинов представлен немалый выбор соусов для барбекю, но Salvest BBQ — самый подходящий, с достаточной сладостью и дымком, а также остротой. Соус создает атмосферу летнего барбекю во вкусовых ощущениях круглый год. Он особенно хорош с различными мясными продуктами, приготовленными на гриле или запеченными, а также идеально подходит для ароматизации мясных маринадов.

Соус барбекю AS Salvest.
Соус барбекю AS Salvest. Фото: Toiduliit

Лучшее готовое блюдо Эстонии 2023 года – это голубцы с курицей Chef Lunden. Хотя приготовление капусты на пару и подготовка капустных листьев занимает очень много времени, голубцы Chef Lunden готовятся полностью вручную, как и дома. Продукт не содержит консервантов, а курица и капуста используются отечественного производства. Fitlap также рекомендует продукт в своей программе питания.

Голубцы с курицей Chef Lunden.
Голубцы с курицей Chef Lunden. Фото: Toiduliit

Лучший снэк Эстонии 2023 года — чипсы OSSI из свиных шкурок со вкусом чили от Balsnack. Чипсы из свиных шкурок со вкусом чили – совершенно новый вкус на эстонском рынке. Чипсы OSSI являются хорошей альтернативой картофельным чипсам, поскольку содержат 70% белка и много коллагена. Это обезжиренная свиная шкурка, которая не содержит насыщенных жиров, а общая жирность продукта ниже, чем в классической свиной шкуре. В 100 граммах чипсов OSSI содержится 21,4 грамма коллагена. Поскольку рекомендуемая суточная доза составляет 5-10 грамм, одна 40-граммовая упаковка OSSI уже содержит рекомендуемую суточную дозу коллагена, который является одним из важнейших строительных белков организма.

Чипсы OSSI из свиных шкурок со вкусом чили.
Чипсы OSSI из свиных шкурок со вкусом чили. Фото: Toiduliit

На следующей неделе и через неделю в ходе конкурса «Лучший продукт питания Эстонии» пройдет оценивание продукции региональных малых производителей, в котором соревнуются 50 продуктов, а также распределение золотых знаков, то есть будут определены «Лучший продукт питания Эстонии 2023», «Лучший безалкогольный напиток Эстонии 2023», «Лучший алкогольный напиток Эстонии 2023» и «Лучший продукт питания Эстонии с добавленной ценностью 2023». Эти продукты получают золотые знаки.

В категории «Лучший продукт питания Эстонии от малого регионального предприятия» будут присуждены четыре золотых знака, а также, согласно условиям конкурса, будут выбраны «Лучший напиток от малого предприятия» и «Лучший продукт питания с добавленной ценностью от малого предприятия».

В состав жюри конкурса входят ученые, диетологи, кулинарные журналисты, продавцы; все они перед оцениванием пройдут необходимое сенсорное обучение.

В этом году в конкурсе приняли участие 50 компаний, представившие 137 продуктов. Лучшие продукты питания будут торжественно объявлены на Ежегодной конференции Союза пищевой промышленности 18 апреля.

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