Фото ⟩ Проверьте, попали ли в список ваши любимчики: определены лучшие продукты Эстонии

Руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп отметила появление продуктов растительного происхождения в ассортименте производителей как один из трендов этого года - например, десерт на растительной основе, признанный в этом году лучшим, обошел традиционно доминирующее в этой категории мороженое. «Заметно снижается и содержание сахара - в одних продуктах за счет этого вкус стал менее насыщенным, в других, как в лучшем молочном продукте, белые сахара заменены сахарами из фруктов», - привела пример Потисепп.

«Есть также множество инноваций в упаковке, направленных на то, чтобы сделать ее максимально удобной для потребителя. Новым хитом стала упаковка дой-пак, которая позволяет предлагать меньшие порции, на такую упаковку тратится меньше материала, а сама продукция занимает меньше места», - добавила Потисепп.

По словам ученого-специалиста по продуктам питания Райна Кулдъярва, который руководил оценочной комиссией конкурса, в этом году высококачественный, чистый и традиционный вкус преобладал над инновационным. «Хорошо знакомые вкусы продолжают оставаться в тренде, но по-новому: если раньше ревень был популярен в напитках, то теперь он также используется в десертах и, возможно, в будущем появится в других категориях. Также приятно видеть рост популярности местных даров сада и леса», - прокомментировал Кулдъярв.