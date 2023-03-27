Девять лет под Россией ⟩ Что получили жители Крыма, поверившие обещаниям Путина?

К тому же многие школы смешанные, и в классе учатся не только крымскотатарские дети. А количество крымскотатарских школ сократилось вдвое.

Украинских школ вообще не осталось. До войны местные власти время от времени пытались создавать видимость обучения школьников украинскому языку. Например, в Феодосии формально имелась одна украинская школа. Власти Севастополя в 2019 году озаботились украинским языком, и то в качестве возможного факультатива. Сейчас в городе-герое власти отказываются обучать украинскому языку беженцев, вывезенных из оккупированных регионов Украины.

Язык до тюрьмы доведет С начала войны на территории полуострова использование украинского языка практически приравнивается к экстремизму и может стать поводом для административного или уголовного дела по дискредитации армии. По данным правозащитной организации «Крымский процесс», за год войны на полуострове силовики составили 247 протоколов за «дискредитацию» армии России. Из них только восемь было закрыто или отклонено, а четыре еще рассматриваются. По 235 делам суд назначил наказание.

За публичное прослушивание или исполнение украинских песен в Крыму были наказаны не менее 14 человек.

За другие устные формы дискредитации, например, лозунги «Слава Украине!», были привлечены к ответственности не менее 57 человек. Известно и о нескольких уголовных делах, возбужденных за антивоенную и проукраинскую позицию. Например, в сентябре прошлого года был уволен преподаватель Белогорского техникума Андрей Белозеров. На перемене он поставил украинскую композицию «Байрактар» на своем ноутбуке, ученики донесли. В конце декабря 2022 года крымские силовики завели на бывшего преподавателя уголовное дело за дискредитацию армии и отправили под домашний арест.

Художник Богдан Зиза за то, что облил желтой и синей краской административное здание в Евпатории, почти год ожидает приговора в СИЗО. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Недавно в Севастополе задержали пенсионерку, которая нарисовала на скамейке украинский флаг. Теперь бабушке грозит до трех лет тюрьмы. В марте этого года четверых школьников из Алушты задержали за публикацию видео сожжения российского флага. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту дискредитации армии. Иногда за антивоенную позицию могут осудить и по другим статьям. Так, активистку, гражданскую журналистку и медсестру Ирину Данилович из Коктебеля приговорили к семи годам колонии за то, что у нее в футляре для очков якобы хранилась взрывчатка.

Цвета украинского флага в парке, в Балаклаве. Фото: скрин видео

«К стенке тварей!» Из-за ширящихся репрессий на полуострове пахнет сталинским 37-м годом. Крымчане с антивоенной позицией оказались практически в позиции «врагов народа». Их разве что еще не расстреливают. Большинство крымчан не отказались от украинского гражданства и имеют родственников на территории материковой Украины. Из-за этого раскол в обществе на полуострове намного острее, чем в России. Одни ждут возвращения Крыма в Украину, другие, наоборот, боятся этого из-за собственной поддержки оккупационных властей. Последние стараются еще активнее доказать лояльность путинской власти. Так, 16 марта глава Крыма Сергей Аксенов публично выступил за восстановление СМЕРШа для борьбы с «пятой колонной» и теми, кто на официальных мероприятиях не встает под российский гимн.

«Новая-Европа» уже писала, что на полуострове при поддержке региональных властей активно популяризируется культура доносительства. И региональные СМИ, и блогеры, и «неравнодушные граждане» все чаще пишут доносы даже за малейший намек на сочувствие к Украине. Для тех, кто надеется на возвращение полуострова в состав Украины, крымские Z-активисты даже придумали специальное слово - «ждуны». К концу 2022 года «сознательные граждане» стали объединяться в комьюнити для охоты на «ждунов». Стукачи рыщут в соцсетях, вслушиваются в разговоры на улицах, в транспорте, в рабочих коллективах, в заведениях общепита… Разворачивают травлю в сетях и пишут доносы в органы. Комьюнити гражданских стукачей на полуострове возглавил блогер Александр Талипов.

С начала войны Талипов публиковал доносы на крымчан и севастопольцев в своих соцсетях, но с 25 ноября создал отдельный телеграм-канал «Крымский СМЕРШ».

«Я вообще за сразу расстрелять!!! Спустя год начала СВО, все кто восхваляет ВСУ и Украину, оскорбляет Россию и нашу армию, приравниваются к предателям и диверсантам! К стенке тварей!» - предлагает подписчица этого телеграм-канала Марина (орфография и пунктуация оригинала сохранены - прим. авт.). Это типичное отношение к землякам с антивоенной позицией у пророссийски настроенных крымчан. За три месяца работы «Крымский СМЕРШ» набрал более 36 тысяч подписчиков. В нем публикуются персональные данные крымчан, ссылки на их соцсети, номера телефонов. В большинстве случаев жертвы таких публикаций попадают в поле зрения силовиков, а потом извиняются на камеру. Публикации видео извинений «по-кадыровски» - отдельный жанр травли «Крымского СМЕРША».

Блогер Александр Талипов в эфире «Соловьёв.LIVE». Фото: скрин видео